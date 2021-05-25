照顧確診者！護理師吐恐懼：第一次感覺「死亡離我這麼近」

▲醫護人員穿上防護裝奔赴一線抗疫。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

全台疫情日益加劇，不少醫護人員投入照顧確診者，其中所承受的壓力是外人難以理解的。就有一名護理師表示，她從五專畢業至今已經9年了，算不上最資深，但也已不是菜鳥了，身為第一線的醫護「我第一次感受到死亡離我這麼近」。

這名護理師在「Dcard」發文指出，台灣確診人數漸漸上升，因此目前她所服務的醫院被國家徵收，要照護確診患者，使得本就不足的人力更加吃緊，「說實話我們由於地區醫院的人力資源有限，每當穿上那些防護措施我告訴自己一定要慢慢來穿好。」

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▲醫護人員壓力不僅來自新冠病毒，也因為職業面臨一些人的排斥。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

她表示，單位上的每個人都很害怕，但沒有一個人逃跑，都用付出生命安全的態度照護陪伴每個患者，讓她深受感動。她也提到過去出車禍骨折都沒有覺得這麼恐懼，「這一次對於新冠病毒我真的很害怕」，怕感染了病毒導致肺纖維化，害家人一輩子要為之操勞，「我怕的不是真的死亡，而是感染了之後所遺留的後遺症導致日後的生活死亡」。

原PO說，「我是護理師，我在第一線，我在加護病房看著人們的生死，這一次我覺得死離我好近」。但她仍堅強站在第一線，並提醒大家「勤洗手，戴口罩，打疫苗，酒精消毒不離身，在家不要亂跑，「做好這些就是在幫助我們這些在前線的人」，「我盡我最大的努力要幫助我照顧的病人！希望大家也可以！我們一起努力」。

▲台灣此次陷入本土疫情危機，也引起過去一年多來，台灣作為全球防疫楷模背後，全民防疫意識是否開始鬆懈的種種辯論 。（圖／記者陳崑福翻攝）



網友看後紛紛感動留言加油，「醫護真的平常辛苦就算了、現在更辛苦，都不知道該說什麼來安慰你們了」、「辛苦了！謝謝妳們站在最前線」、「感謝您們不畏辛勞的防守台灣的第一線，加油！」、「為了你們我也會做好我的職責乖乖待在家！謝謝你們」、「真的很感謝你們，醫護人員也是人，希望我們真的可以發揮同理心，一起加油！」