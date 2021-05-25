　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

照顧確診者！護理師吐恐懼：第一次感覺「死亡離我這麼近」

▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲醫護人員穿上防護裝奔赴一線抗疫。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

全台疫情日益加劇，不少醫護人員投入照顧確診者，其中所承受的壓力是外人難以理解的。就有一名護理師表示，她從五專畢業至今已經9年了，算不上最資深，但也已不是菜鳥了，身為第一線的醫護「我第一次感受到死亡離我這麼近」。

這名護理師在「Dcard」發文指出，台灣確診人數漸漸上升，因此目前她所服務的醫院被國家徵收，要照護確診患者，使得本就不足的人力更加吃緊，「說實話我們由於地區醫院的人力資源有限，每當穿上那些防護措施我告訴自己一定要慢慢來穿好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲醫護人員壓力不僅來自新冠病毒，也因為職業面臨一些人的排斥。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

她表示，單位上的每個人都很害怕，但沒有一個人逃跑，都用付出生命安全的態度照護陪伴每個患者，讓她深受感動。她也提到過去出車禍骨折都沒有覺得這麼恐懼，「這一次對於新冠病毒我真的很害怕」，怕感染了病毒導致肺纖維化，害家人一輩子要為之操勞，「我怕的不是真的死亡，而是感染了之後所遺留的後遺症導致日後的生活死亡」。

原PO說，「我是護理師，我在第一線，我在加護病房看著人們的生死，這一次我覺得死離我好近」。但她仍堅強站在第一線，並提醒大家「勤洗手，戴口罩，打疫苗，酒精消毒不離身，在家不要亂跑，「做好這些就是在幫助我們這些在前線的人」，「我盡我最大的努力要幫助我照顧的病人！希望大家也可以！我們一起努力」。

▲▼長庚醫護。（圖／記者陳昱光、周庭君攝）

▲台灣此次陷入本土疫情危機，也引起過去一年多來，台灣作為全球防疫楷模背後，全民防疫意識是否開始鬆懈的種種辯論 。（圖／記者陳崑福翻攝）

網友看後紛紛感動留言加油，「醫護真的平常辛苦就算了、現在更辛苦，都不知道該說什麼來安慰你們了」、「辛苦了！謝謝妳們站在最前線」、「感謝您們不畏辛勞的防守台灣的第一線，加油！」、「為了你們我也會做好我的職責乖乖待在家！謝謝你們」、「真的很感謝你們，醫護人員也是人，希望我們真的可以發揮同理心，一起加油！」

ET快訊
陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭
雲林+1足跡曝　他連7天吃同一家小火鍋：讚不絕口
女星還跑花蓮玩！　高調狂曬「無罩美照」
快訊／全家開出「2張千萬發票」　通通花不到百元
7-11雲端發票7人中百萬！　消費明細曝光
最新雙北病例地圖曝光！　一張圖秒看「我家在熱區嗎？」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

「校正前」數據才是給人民看的　專家分析採檢、發病、校正意義

照顧確診者！護理師吐恐懼：第一次感覺「死亡離我這麼近」

台南男鼻塞1傳7醫師染疫　學甲群聚「嬤與2孫」無症狀也中

桃園酒店男公關確診　14日凌晨連跑維納斯、宮廷酒店！匡列還在算

陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭

北市女確診前回雲林陪癌末父打點滴　去過診所及親戚家停留3天

高雄確診夫妻去過好市多！是否擴大匡列民眾　衛生局給答案了

防堵疫情擴散至離島！金門縣府設立「全台首個」機場清消門

盧秀燕喊話：中央全速採購疫苗配發、建構全民防護網

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

「校正前」數據才是給人民看的　專家分析採檢、發病、校正意義

照顧確診者！護理師吐恐懼：第一次感覺「死亡離我這麼近」

台南男鼻塞1傳7醫師染疫　學甲群聚「嬤與2孫」無症狀也中

桃園酒店男公關確診　14日凌晨連跑維納斯、宮廷酒店！匡列還在算

陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭

北市女確診前回雲林陪癌末父打點滴　去過診所及親戚家停留3天

高雄確診夫妻去過好市多！是否擴大匡列民眾　衛生局給答案了

防堵疫情擴散至離島！金門縣府設立「全台首個」機場清消門

盧秀燕喊話：中央全速採購疫苗配發、建構全民防護網

台南小客車與機車相撞　騎士遭壓在輪下不治後座妻輕傷

桃園文化場所延長閉館至6／14　圖書館還書自動再延30天

棒協評估組隊參賽　中職列管球員有21人

居家隔離期間竟到公司上班　竹市1確診者挨罰30萬

彰化警察皮要繃緊了！「極毒」養生館成防疫破口　王惠美撂重話

38歲單身楚宣「凍卵20顆」變超愛哭　聽小孩笑聲很有感

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

新北男逛谷關不戴罩49分鐘吃2罰單　遭勸他對天吼：保密防諜！

「年輕版威利旺卡」演員確定！　強尼戴普「女兒前男友」甜茶接演

273死空難地點　驚見「幽靈飛機」劃過！Google地圖上半截不見了

生活熱門新聞

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

陳時中哽咽了！痛批八大行業偷開

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

全國145學生確診！單日大增27人染疫

傳繼續停課到6月中！北市教育局：雙北會一起宣布

更多熱門

相關新聞

他曝陳時中擔任防疫指揮官三大重要特質

他曝陳時中擔任防疫指揮官三大重要特質

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日忍不住哽咽，不僅道出警政同仁辛苦防疫，更下重話表示「八大還要偷偷開？這些都是加重社會負擔」。台灣基進新聞部副主任陳子瑜分析，陳時中有做為指揮官三個最重要的特質：尊重專業、身段柔軟、給人安心的力量。

快訊／北富銀桂林分行1代班警衛確診　全行快篩結果曝光

快訊／北富銀桂林分行1代班警衛確診　全行快篩結果曝光

桃園酒店男公關確診　14日凌晨連跑2酒店

桃園酒店男公關確診　14日凌晨連跑2酒店

政院移用388億紓困 　新方案研議中

政院移用388億紓困 　新方案研議中

關鍵字：

護理師新冠肺炎新冠肺炎新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面