房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

▲原PO淚訴，只是想要有一張床可以休息。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

台灣本土疫情持續延燒，前線醫護人員承受龐大壓力，一名北漂護理師淚訴，防護裝備下濕了又乾，乾了又濕，照顧確診病患並沒有壓垮她，反而是下班的戰戰兢兢，醫院提供的宿舍量不足，同層室友擔心染疫，請她另找住處，房東害怕疫情也不願意租房給她，「只是想下了班有一張床可以休息」。

「我們只是想下了班有一張床可以休息！」護理師在Dcard上發文，站在第一線守護台灣，整天穿著防護衣包緊緊，還要照顧確診病，但這些都沒有壓垮她，反而是下班之後的戰戰兢兢讓她身心疲累，根本已經不敢奢求可以回老家抱抱家人。

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▲進入負壓隔離病房前，護理人員都要穿上防護裝備。示意圖，與本文無關。（圖／振興醫院提供）

她疲憊表示，醫院提供的宿舍量不足，同層的室友擔心她染病，請她另外找住處，房東害怕疫情也不願意租房給她，「中央為帶疫情入國的民眾提供防疫旅館，那我們呢？擋在疫情前面的我們呢？」堅守在第一線，為台灣民眾的歲月靜好努力時，「下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈」。

貼文一出，網友們暖心送上鼓勵，「辛苦您了，為您致上最崇尚的敬意」、「希望中央能聽到第一線人員的需求」。也有網友表示，「我同學就連去防疫旅館住，還被說不收接觸確診，或是隔離的護理師」、「怎不是室友搬出去，留給第一線的」。