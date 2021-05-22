快訊／侯友宜：「非必要營業場所」全面停止營業

記者羅婉庭／新北報導

中央疫情指揮中心22日公布新增本土確診案例724例、境外移入2例，加上400例本土個案為「校正回歸」上週各日個案，共計721例。其中，新北市384例，板橋區最多為103例，侯友宜表示，新北市「非必要營業場所」應自主停業，其餘能讓員工在家上班的，就讓員工在家上班，配合政策降低民眾移動率。

對於外界憂心防疫並未趨緩，停課至5月28日的日期是否再延長？ 侯友宜強調，因為現在還算高峰期時間點，5月28日是觀察指標，這幾天校正回來，狀況平穩，新北校正過後看最新數據，更明確化後才能看到未來趨勢，目前分佈的量還算平穩，都可以掌握，目前為止還再強化作為。

新北市今日新增案例包括板橋103例，三重48例，中和46例，土城22例，永和27例，新莊56例，淡水2例，新店22例，蘆洲11例，三峽3例，五股10例，汐止10例，深坑1例，林口3例，八里1例，泰山3例，瑞芳1例，樹林12例，淡水2例，鶯歌1例，石碇1例。

指揮中心公布今日國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入（案3462、案3867）。另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增2例死亡（案3097、案3553）。