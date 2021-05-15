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用健身環減緩腰痛！日研究證實：比吃藥還有用

▲健身環大冒險（Ring Fit Adventure）。（圖／視覺中國CFP）

▲日本研究顯示，健身環有助於減緩腰部頭痛。（圖／視覺中國CFP）

實習記者高琳景／綜合報導

任天堂Switch自問世以來，受到不少玩家喜愛。其中「健身環大冒險（Ring Fit Adventure）」標榜在家就能運動瘦身，引發不少網友熱議，而近日日本一項研究顯示，健身環確實有減緩腰痛的效果。

根據日媒《J-CASTニュース》報導，千葉大學醫學博士佐藤崇斯（Takashi Sato）近日組成研究團隊，以「任天堂健身環大冒險對慢性腰痛患者疼痛和心理因素的影響」為題，發表了相關學術論文。

他們隨機選擇了20名患有慢性腰痛（平均年齡49歲）的患者，讓他們一週玩40分鐘的健身環；和另一組20名（平均年齡55歲）接受藥物治療的患者作為對照組。經8週後，發現使用健身環的患者，其腰和臀部的疼痛都有明顯改善。

對此，千葉大學助理教授清水敬介表示「多年來，我們發現許多病患的慢性腰痛問題，無論接受什麼治療，都未必能改善症狀。直到健身環販售後，我們發現有許多玩家指出腰痛、肩頸痠痛都有獲得改善。」

清水敬介認為，一方面健身環透過有氧、無氧、肌肉放鬆和瑜珈等運動組合，提升柔軟度來讓症狀消除；另一方面則透過心理影響，從遊戲中贏得比賽，改善大腦的多巴胺，減緩民眾對於疼痛的注意力。

健身環大冒險自2019年開始販售後，截至前為止已累計超過1千萬的銷售額，而由於疫情的關係，中國產房的停工延遲了健身環的出貨，造成市面上價格飆漲，掀起一股搶購潮。

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