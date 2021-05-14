衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

▲志工們被關在地下室長達2個半小時。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看本土疫情驟升，各界嚴陣以待，就有全大運志工爆料，因為台南衛生局前來稽查，室內人數是否有超過100人，於是他們20名左右的志工，竟被驅趕到成大地下室躲藏，且一關就是2個半小時。消息引爆輿論撻伐，大批網友洗版嘲諷，「成大防疫台灣第一！」

今年由成功大學承辦的「2021年全國大專校院運動會」，目前有9項尚未完成的競賽臨時喊卡。一名志工就在臉書爆料，當天衛生局局長親自到成大中正堂，稽查室內人數是否有超過百人，結果競賽組組長怕比賽受到影響，居然將他們這些志工關在地下室，躲避稽查。

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她透露，成大為了這個學期的全大運，開了一個體育課拿來抵體育學分，而上課內容是去幫忙全大運做志工，當時她按照全大運班表到中正堂值班，結果等待分配位之際，競賽組組長就指揮他們到舞台後方的地下室。

她表示，「起初我以為有任務需要支援，結果他要我待在地下室等消息，含糊地說了衛生局局長要來、不能超過100人之類的理由。」

沒多久，女學生和另一人被指派到崗位進行作業，才坐下不到10分鐘，競賽組組長就出言責備，並再次將他們趕到地下室，她傻眼直呼，「命令我們在地下室躲好，不要害全大運被停辦。於是20名左右志工像被關在集中營一樣，關在中正堂舞台後方的地下室。」

後來，女學生也指出，一行人從中午12點，被關到下午2點29分，「我們組的主任救了我們，但貌似競賽組組長還是想把我們關回去，還質問我們為何上去了！」