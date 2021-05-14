　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

▲衛生局來查了！全大運志工「關成大地下室」2個半小時：像集中營。（圖／翻攝自PTT）

▲志工們被關在地下室長達2個半小時。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看本土疫情驟升，各界嚴陣以待，就有全大運志工爆料，因為台南衛生局前來稽查，室內人數是否有超過100人，於是他們20名左右的志工，竟被驅趕到成大地下室躲藏，且一關就是2個半小時。消息引爆輿論撻伐，大批網友洗版嘲諷，「成大防疫台灣第一！」

今年由成功大學承辦的「2021年全國大專校院運動會」，目前有9項尚未完成的競賽臨時喊卡。一名志工就在臉書爆料，當天衛生局局長親自到成大中正堂，稽查室內人數是否有超過百人，結果競賽組組長怕比賽受到影響，居然將他們這些志工關在地下室，躲避稽查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她透露，成大為了這個學期的全大運，開了一個體育課拿來抵體育學分，而上課內容是去幫忙全大運做志工，當時她按照全大運班表到中正堂值班，結果等待分配位之際，競賽組組長就指揮他們到舞台後方的地下室。

她表示，「起初我以為有任務需要支援，結果他要我待在地下室等消息，含糊地說了衛生局局長要來、不能超過100人之類的理由。」

沒多久，女學生和另一人被指派到崗位進行作業，才坐下不到10分鐘，競賽組組長就出言責備，並再次將他們趕到地下室，她傻眼直呼，「命令我們在地下室躲好，不要害全大運被停辦。於是20名左右志工像被關在集中營一樣，關在中正堂舞台後方的地下室。」

後來，女學生也指出，一行人從中午12點，被關到下午2點29分，「我們組的主任救了我們，但貌似競賽組組長還是想把我們關回去，還質問我們為何上去了！」

ET快訊
快訊／本土確診爆炸！　台北市立動物園宣布休園
快訊／比照雙北！　基隆市也宣布「八大行業」暫停營業
快訊／跟進台北市！　桃園「十大行業」暫停營業
快訊／醫護人員確診！三總松山院區急消毒
躲衛生局查100人群聚！　全大運關20名成大生地下室3小時
沒被匡列到！　宜蘭婦揪出「自己確診」
快訊／日政府宣布　「緊急事態擴大」至9都道府縣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

不斷更新／4天增65本土！「各縣市防疫措施」懶人包一次看

師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

《蘋果日報》宣布停刊！網飆出時代眼淚：懷念之前王建民頭版

獨／一張圖驚曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻等4小時：真的不行

衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

宜蘭即起禁止宮廟遶境！跨縣市進香暫停　足跡簡訊通知篩檢

南投禁宮廟跨縣市遶境！堵社區感染風險　活動難維持社交距離

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

不斷更新／4天增65本土！「各縣市防疫措施」懶人包一次看

師生匡列71人一採陰！桃園某國小1學童確診　補習班也匡列70位

《蘋果日報》宣布停刊！網飆出時代眼淚：懷念之前王建民頭版

獨／一張圖驚曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻等4小時：真的不行

衛生局查群聚！20名成大生「關地下室150分鐘」　哀號：像集中營

宜蘭即起禁止宮廟遶境！跨縣市進香暫停　足跡簡訊通知篩檢

南投禁宮廟跨縣市遶境！堵社區感染風險　活動難維持社交距離

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

台北電影節遺珠／《緝魂》張鈞甯、藍葦華《當男人》錯失原因曝光

蔡英文：謝謝中央地方合作防疫　你們是最辛苦的第一線戰士

疫情加劇　棒協：玉山盃青棒、華南盃青少棒延後舉辦

快訊／本土確診案例爆炸！　台北市立動物園宣布休園

孫安佐女友爆「深夜擅闖遊樂設施」！　附近全是三角錐…樂PO文

大豐有線電視防疫升級　全額補助員工接種COVID-19疫苗

北市防疫升級！　張惠妹男友酒吧急宣布「全面停工」

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

生活熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

即／傳高雄確診　陳其邁緊急召開防疫會議

急診室排滿疑似個案篩檢！新光醫：別掛號

更多熱門

相關新聞

國內疫情升溫　監察院暫緩辦理巡察業務

國內疫情升溫　監察院暫緩辦理巡察業務

因應新冠肺炎疫情持續升溫，監察院14日召開各委員會召集人會議，決議6月8日前暫緩辦理中央及地方機關巡察業務。

獨／一張圖曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻了

獨／一張圖曝萬華阿公店快篩潮　他頭皮發麻了

台東綠島防疫查驗再揪通緝犯　移送地檢署歸案

台東綠島防疫查驗再揪通緝犯　移送地檢署歸案

南投禁宮廟跨縣市遶境！　堵社區感染風險

南投禁宮廟跨縣市遶境！　堵社區感染風險

台南國中會考考場環境消毒完成

台南國中會考考場環境消毒完成

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染全大運成大台南衛生局志工地下室

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起停業

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

GOT7 JB直播驚見「牆上貼滿裸女照」

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面