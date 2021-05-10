調皮媽惡整！女童以為手沾狗屎「皺臉爆哭片」瘋傳　6萬網怒了

記者陳宛貞／綜合外電報導

有些父母喜歡逗弄小孩，但若不小心太超過，可能在孩子心中留下陰影。外國網站近來瘋傳一段影片，其中一名母親將女兒的雙眼矇起，抓住她的食指沾上咖啡色物體，接著將他們飼養的寵物犬抱到她面前，屁股對著她的臉，再讓她張開眼睛，一連串的安排令天真的女童以為手上全是狗糞，當場崩潰大哭，在網路上掀起論戰。

影片中可見，這名母親讓女兒坐在餐桌椅上，以衣物遮住她的眼睛，拉起她的左手食指，插進一顆填滿巧克力醬的橘子中，陌生的觸感令女童喊了一聲「喔不」。當女童將食指抽出，只見上頭沾滿咖啡色巧克力醬，而母親此時將她臉上的布取下，她眼前赫然是一隻狗狗的屁股。她馬上喊出「噁」一聲，再看向自己的手指，當場嚇得嘴巴大張，接著來回盯著鏡頭和手指，整張臉皺在一起，放聲大哭。

▲ 女童以為自己摸到狗大便，嚇得崩潰大哭。（圖／翻攝自itemfix）

網友分享這段影片時說明，「這是一名母親和女兒玩耍的片段，會成為終生難忘的回憶。」短短22秒的畫面上傳不到一天，至今累計6.5萬人觀看。儘管少數網友覺得有趣，許多網友都留言表示，「她的表情是真的很害怕，好過分的玩笑」、「我不小心笑出來，但也為女童感到難過」、「我自己也有女兒，但我絕對不會這麼做，我不喜歡讓女兒哭」。

事實上，這種玩笑在外國網友間風靡一時，事前只需在橘子上挖出一個洞，填入巧克力醬，再準備好眼罩即可，令不少網友仿效，相關影片也在YouTube及TikTok上瘋傳。

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