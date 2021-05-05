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已婚檢座偷情直擊！蹺班載長髮正妹進薇閣　一週二戰林森北

圖、文／鏡週刊 

台北地檢署檢察官劉彥君4月初突然閃電離職轉任律師，外界以為他轉換跑道是正常的生涯規劃，沒想到竟是一起重大的私德事件所致。本刊調查，俗稱「政風狗仔隊」的廉政署查處機動小組成員2月初跟監時，拍到劉在上班時間1週2次外出前往旅館「休息」，其中一次還清楚拍到他開車載1名長髮正妹上摩鐵，台北地檢署決定下重手懲處，並將他移送檢察官評鑑委員會，劉眼看醜聞即將曝光，才火速走人。

劉彥君（右）任職北檢檢察官期間因差勤異常，今年2月被政風人員拍到他載了1名長髮正妹（左）進入薇閣汽車旅館。（示意畫面） 

▲劉彥君（右）任職北檢檢察官期間因差勤異常，今年2月被政風人員拍到他載了1名長髮正妹（左）進入薇閣汽車旅館。（圖／鏡週刊提供，下同）

根據政風直擊，2月初某一天，劉彥君遲至中午才開著白色賓士車到北檢上班，進入地檢署第二辦公室沒多久就外出，搭計程車直奔長春路的首都唯客樂商務飯店，下車時手提黑色塑膠袋一個人走進去，政風人員在飯店外守候，過了75分鐘才見他獨自走出來，原本手上的黑色塑膠袋已不見，當時是上班時間，他卻在外閒晃。

劉彥君2個月前載1名身材姣好的長髮氣質美女進入薇閣汽車旅館（圖）。

▲劉彥君2個月前載1名身材姣好的長髮氣質美女進入薇閣汽車旅館。

由於行跡實在太過詭異，政風人員直覺有鬼，決定擴大跟監規模，隔天出動更多人員，分成好幾組守在劉的住家及地檢署，當天下午1點15分左右，又發現他從北檢外出，開著白色賓士車行經林森北路靠近薇閣汽車旅館約200公尺處，他突然把車停在路邊，不久，1名身穿黑色羽絨衣、運動褲的長髮氣質美女走近車旁探頭探腦，旋即打開副駕駛座上車。

剛從北檢卸任檢察官的劉彥君（左），日前陪同當事人至調查局應訊。

▲剛從北檢卸任檢察官的劉彥君（左），日前陪同當事人至調查局應訊。

本刊去年五月直擊，劉彥君（右）在假日陪老婆（左）買手搖杯，但二人互動不多。

▲本刊去年五月直擊，劉彥君（右）在假日陪老婆（左）買手搖杯，但二人互動不多。

劉彥君載到人後，立即驅車進入汽車旅館，政風人員在外守著，同樣過了75分鐘左右，才見他開車出來，並在薇閣外200公尺處停車，讓該名長髮正妹下車，女生下車前還溫柔地親吻劉彥君，之後，劉才開車返回北檢。

對此，劉彥君表示，他在2月4日上班後因身體不舒服，因此，下午請假，由於當晚有餐敘，加上他住的比較遠，為免舟車勞頓，才決定先找個飯店休息，至於後來去摩鐵是他在當司法官前認識的友人與他相約碰面，雙方只是朋友，並未逾矩，後來他也回北檢上班。

竊盜集團何姓共犯（圖）10年前漏被劉彥君起訴，時隔8年因同居女友遭家暴痛毆報警，他逍遙法外一事才曝光。（讀者提供）

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。


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