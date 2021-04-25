陳定南不只清廉節儉！還影響英漢字典修訂　發行人讚：治學處世

▲陳定南。（圖／翻攝自Facebook／陳定南教育基金會，下同）



記者黃巈禾／綜合報導

前宜蘭縣長陳定南被視為政壇清廉、節儉的典範，法務部長任內大力掃蕩黑金賄選，辦案清廉，素有「陳青天」之稱，而他一生節儉，公事包、鞋子壞了就修，用到不能用為止，但你知道嗎？陳定南貢獻不只如此，英文並非專業的他竟影響英漢辭典的修訂。

故總統李登輝擔任省主席時，致贈公事包給1981年起當選的各縣首長當作就任禮品。陳定南1981年12月20日擔任宜蘭縣長，公事包裡就隨時備有榔頭、捲尺、比例尺、地圖與六法全書等工具，他親自帶隊巡視工地，凡不合標準一律打掉重做，令業者不敢偷工減料，正因陳定南嚴格實行檢驗，使宜蘭公共建設品質稱冠全國。

陳定南的公事包裡除了有查驗工程的工具，還包括批示公文的三叉筆、幫民眾簽名的簽字筆、用來畫註重點的黃色螢光筆、記載重要資料的筆記本和便條紙。此外，陳定南也會攜帶遠東英漢字典，由於經常閱讀英文書刊，隨身備字典翻查，調查局員工派駐國外，他一定贈送此書，勉多讀、多聽、多背、多寫。

▲陳定南的公事包。



陳定南2006年因罹患肺腺癌病逝，享壽63歲，消息一出，舉國哀戚，令許多喜愛陳定南的民眾相當不捨。過去和陳定南一起工作的王先生2007年曾發表一篇文章懷念陳定南，也道出陳定南對英漢辭典修訂的貢獻。

王先生憶起，在女兒書桌上的書架，擺著一本紅色封面、燙金、25開大的文馨出版社的英漢辭典，這本英漢辭典是女兒最愛用的辭典，是他擔任陳定南秘書時，陳定南送給他的，他當作傳家之寶送給女兒，因為這本辭典烙印著陳部長的行事風格與精神。

翻開辭典的第一頁，上面貼著有陳定南親筆簽名的卡片，卡片的文字內容寫著「去年年底承協助彙整國內英漢辭典KK音標I與i之謬誤資料後，去函建議文馨出版社訂正，今已蒙該社採納。茲轉送范發行人寄贈之修訂版，以誌合作成果。此致王秘書志郎。」卡片上陳定南簽名日期是2004年12月24日。





▲陳定南總是親力親為。



辭典的第三頁是署名文馨出版社發行人范發馨的編輯緣起，其中一段有關陳定南的文字「又值得一提的是：九十二年十一月二十日法務部長陳定南先生向本社發行人范發馨提起美語尾音〔I〕 及[i]的區分，經查證後，從善如流，一一訂正，成為坊間眾多的英漢辭典中，第一本訂正〔I〕 [i]長短音的辭典。陳部長一向治學處世，風格嚴明，卓越於世，是一位博學之士，不吝賜予新的資訊，使這本辭典的內容更為完美。本社特此致上誠懇的謝忱。」

王先生提到，這段文字令人驚訝，不是專業英文的陳定南竟然影響英漢辭典的修訂，而且這個影響不僅是一本辭典而已，很可能坊間眾多的英漢辭典將會從善如流，一一訂正，陳定南恐怕是唯一的部長、唯一的政治人物會出現在有著良好名聲、品質卓著辭典的書頁上，備受肯定，而文馨出版社發行人范發馨對陳定南的稱讚更是恰如其分，一向治學處世，風格嚴明，卓越於世，是一位博學之士。

▲做事嚴謹的陳定南，還發現青商會53週年的英譯打錯了。

另一方面，王先生也提及，從影響英漢辭典修訂這件事，是可以了解陳定南的行事風格與精神，在2003年底時，他擔任陳定南秘書已一年多，已逐漸了解陳定南的行事風格，亦已適應陳定南對工作完美品質的要求，有一天，陳定南拿了一本外國有名出版社的一本英文辭典（Macmillan English Dictionary），在對我說明工作時，陳定南先說了一句「這件工作有些困難」。

王先生透露，當時一聽到這句話，內心一陣緊張，陳定南交付的工作，由於對品質的要求，都不是可以輕易處理的，陳定南的毅力與執行力是相當堅持與貫徹的，是不輕易向困難屈服的，幾乎不知困難是何物，所以有媒體以「鐵漢」形容之，如今「鐵漢」部長說要交辦的工作有些困難，那是很不尋常的特例，鐵定是不容易的事。