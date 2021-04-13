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她們有2頭3手！醫接生剖腹驚見「連體雙胞胎」　機率只有百萬分之1

▲▼剖腹產。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲印度一名產婦誕下一對有著2個頭、3隻手的連體雙胞胎。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）肯德拉帕拉區（Kendrapara）一家私人醫院，在11日迎來了一個非常特別的女嬰，一名婦女誕下一對有著2個頭、3隻手的連體雙胞胎，讓院方感到十分驚訝。

綜合印度媒體PTI和NDTV報導，肯德拉帕拉區一家私人醫院在11日進行剖腹產後，接生了一對罕見的連體嬰。她們出生在當地一個貧窮的農民家庭，是母親的第二個孩子，有著2個發育完全的頭，可以用2張嘴吃飯、2個鼻子呼吸，但她們的身體是相連的。

兒科醫生薩湖（Debashis Sahoo）表示，這對連體嬰實際上是一對雙胞胎姊妹，但與其他雙胞胎不同的是，她們共用了一個身體，並有著3隻手、2條腿，「她們現在的身體十分健康，也成功地存活了下來，不過她們要過上正常生活的機會非常渺茫。」

薩湖也提到，「連體雙胞胎是一種罕見的先天性異常病例，他們的胸部和腹部相連，這種情況通常會在女性子宮中胎兒發育不正常的時候出現，但發生的機率是百萬分之一。」目前，這對連體雙胞胎已被轉至卡塔克（Cuttack）的兒科研究醫院接受特別治療。

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