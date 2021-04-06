太魯閣事故推承包商？賴香伶落淚：不讓民進黨繼續玩政治遊戲

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌意外，造成50人喪命悲劇；民眾黨立院黨團6日舉辦記者會，宣佈將成立「台鐵改革專案監督小組」，其中立委賴香伶哽咽痛罵，台鐵在「鐵路沿線施工安全標準」中，竟寫著「如發生危及鐵路行車安全事故，概由施工承商付全責。」台鐵官僚文化、僥倖文化再不改，讓事故層出不窮，「不能讓一黨獨大的民進黨繼續玩政治遊戲！」





▲民眾黨團召開「台鐵不改 安全何在？」記者會，圖為立委賴香伶講到一半哽咽。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨立院黨團6日舉辦「台鐵不改 安全何在？交通部請具體承諾改革期程」記者會，由黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如、立委張其祿、賴香伶出席，開始前先對太魯閣號事件罹難者默哀1分鐘。

▲民眾黨團記者會開始前，先為罹難者默哀1分鐘。（圖／記者林敬旻攝）

邱臣遠指出，事件發生後，傳出台鐵想將相關責任推給承包商，希望「降低本局負評」，但整起事件不是台鐵責任，那到底是誰的責任？當年普悠瑪事故造成18死，總統蔡英文曾宣示台鐵會大刀闊斧地改革，事隔2年多卻又發生如此重大的事故。

邱臣遠質疑，「行」是國人基本需求，如果連行的安全都無法對政府有信心的話，人民還能信任政府什麼？而蔡英文在2006年曾被指派為台鐵改革小組召集人，這次事故顯現出台鐵從企業文化到體制有系統性問題，相關問題蔡英文跟行政院長蘇貞昌都非常了解，但到底有沒有魄力改革？不能每次發生事情都說聽到了，「你聽到了，但做到了嗎？」

▲民眾黨黨團總召邱臣遠。（圖／記者林敬旻攝）

邱臣遠指出，包括普悠瑪出軌事件在內，蔡英文上任以來，運安會列管的重大鐵路事故共計14筆，而這次太魯閣號事故中，也看得出有幾項離譜缺失，包括台鐵施工便宜行事，發包後無人專案管制；連假不能施工，事發現場卻放任人車出入，以致釀禍；施工一年多，卻沒有單位要求工地安全，面向鐵軌一側竟然沒有做護欄；施工防災計畫沒有委外審查，發現安全盲點，以及李義祥非法兼任工地主任等，一連串的錯誤造成多個家庭破碎，也看到台鐵螺絲鬆滿地。

邱臣遠表示，民眾黨團提出幾點建議，一是重新檢視施工安全管理作業，全面暫停施工並清查台鐵沿線工程，對可能被侵入地點進行調查，防護措施沒有達到標準前不准復工。二是交通部應於2年內，比照高鐵全面增設防止侵入防護網與天然災和警告系統。

▲民眾黨黨團副總召高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

邱臣遠說，三是制定並落實台鐵運輸安全管理系統，民眾黨團也將成立「台鐵改革專案監督小組」，由他擔任召集人、張其祿擔任副召集人，邀請產官學專家，針對台鐵事故監督、改革議題追蹤。此外民眾黨團也提出2個臨時提案，要求交通部應在一個月內提出台鐵工程發包流程及施工監督管理的改善計畫，以及行政院及交通部應就普悠瑪號事故後，2019年的「台鐵總體檢報告」中執行成果與已解除的列管事項提出說明。

高虹安表示，太魯閣號事故背後有太多被忽略的結構性沉痾與原本可避免的問題，包括該工程原訂一月底完工，申請展延卻還可以繼續施工，專案管理單位有無落實管理專業？台鐵在包商或工程採購經營上，供應鏈管理有無問題？為何李義祥和「義祥工業社」過去有諸多不良紀錄，卻仍繼續承包政府工程？

高虹安指出，與這次事故類似的危險邊坡還有15處之多，其中9處還在施工，包括這次事故地點的右側，同樣也沒有防護工程，因此她也提案要求相關部會應敦促施工單位完成防護工程；然而當施工防護工程引起各界矚目之際，台鐵局竟回應「沒有明文規定」，這樣的態度令人不敢苟同。

▲民眾黨團幹事長蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

蔡壁如提及，自己有熟悉的朋友罹難，呼籲各政治黨派與媒體陣營，若在這個時候趁著意外進行任何政治操作甚至攻擊，都是不智而且不需要的，台灣已經是一個非常成熟的公民社會，在這當下不管推諉卸責的狡辯或是見獵心喜的指責，都是在挑戰台灣公民的智商。

蔡壁如感嘆，在藍綠長期的輪流執政下，台鐵長期就是政治人物的各式提款機，面對台鐵的問題，藍綠所有政治人物應該一起低下頭並且謙卑面對，面對這一場災難，要先面對它、處理它、最後才能理性、務實地提出解決方案。

而賴香伶則哽咽地說，事故的檢討必須做到位，以這次事故來看，從施工、監造到承商，是否符合國家職安標準？台鐵的職安室、工務處，這兩年的工程是否曾到現場巡查？施工過程真的都符合標準？工作日誌和門禁管制真的確實做好？每回發生事故，罹難的不是工人就是乘客，「這種事怎麼可以發生？」甚至在台鐵「鐵路沿線施工安全作業標準」中，還明文寫著「如發生危及鐵路行車安全事故，概由施工承商付全責。」

▲立委賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）

賴香伶表示，台鐵在記者會上支吾其詞，不敢面對責難，但台鐵的官僚文化、僥倖文化再不改，讓事故層出不窮，國人出門提心吊膽。民眾黨團成立台鐵改革小組，是要負起政黨裡重要角色，不能讓一黨獨大的民進黨繼續玩政治遊戲，並呼籲監督台鐵改革，需要所有政黨一起努力。

張其祿直言，根據《國賠法》，這起事故國家的確要負起賠償責任，台鐵不能把責任全歸給包商。過去運研所也做出許多台鐵的改造計畫，但台鐵是系統性問題，由於台鐵是自然獨占產業，面對全競爭市場卻用公務體系來運作，造成長期虧損，也因此便宜行事，總用最低標準來發包。

張其祿也提出2點建議，一是台鐵儘速公司化、民營化，朝向車路分離。讓台鐵將基礎建設與營運管理分離；二是公司化、民營化後，員工或許會擔心權益損失、偏遠路線不營運等問題，但這都可以透過交叉補貼的方式彌補。交通部長林佳龍曾說過，台鐵公司化、民營化的關鍵是「府院的決心」，台鐵的改革不是沒有方案，只希望府院能拿出決心，不要讓類似悲劇再發生。

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▼立委張其祿。（圖／記者林敬旻攝）