「香味螢光筆」含10種有毒物質　「高顏值文具」熱賣藏風險

▲家長在幫小朋友挑選文具時應做好嚴格把關。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

「色、香、味」俱全的「高顏值」兒童文具在校園內是小朋友追捧的明星商品。不過，包括發亮的紙張、帶香味的螢光筆或是文具上的彩色顏料，都有可能含有不同成份的致癌物質。廣州市越秀區一家文具店內有一款12支裝帶香味的螢光筆，銷路非常好。專家提醒，文具中的氣味非天然味道，而是由各種化工原料而成的物質，使用上一定要格外注意。

▲部分帶有香味的兒童文具是採用化學原料生成香氣。（圖／CFP）

《新華網》報導，這款帶香味的螢光筆標價29元人民幣（約125元新台幣），每支筆都有不同的氣味，包括檸檬果茶、蜜桃果凍、糖心紅薯、冰糖烏梅等。該文具店老闆表示，「小朋友特別喜歡這些氣味，這款螢光筆一個月就售出了200多盒。」

廣東某文具檢測機構負責人王星指出，問題文具中常見的有中等毒性的合成原料乙苯會散發芳香氣味，具有中等毒性的醋酸異辛酯則具有水果香味，「長期接觸這些氣味會增加健康風險。」

大陸中科院曾對市場上受中小學生喜歡的4個品牌香味螢光筆檢測分析，發現揮發性氣味來自螢光筆內的墨水，一共檢測出15種揮發成分，其中10種為有毒物質，還包括高毒物質丙烯腈，長時間吸入會引起噁心、嘔吐、頭痛、疲倦等症狀。

業內人士表示，大陸每年生產的兒童文具有近萬種花色品種，兒童文具市場技術含量低，准入門檻也低，絕大多數企業是年產值2000萬元（單位，人民幣）以下的中小微企業，「為獲得市場優勢，企業往往使用價格低廉、表面裝飾性強的材料。」

▲色香味俱全的高顏值商品在兒童文具市場受到追捧。（圖／CFP）

從大陸各地市場監管部門的抽檢情況顯示，「高顏值」文具通常為提高文具的色澤、觀感和柔韌度，有的生產商在包裝材料上過度添加塑化劑，成為問題文具的重災區。

王星指出，當前文具產品檢測方法缺失，是文具標準化工作的一個薄弱環節，「單純採用其他行業產品的檢測方法不一定合適，尤其是化學性能要求的檢測，由於樣品不同，對樣品的收集和前處理有差異，會直接影響檢測結果的準確率。」

人民大學法學院教授劉俊海建議，應提醒家長和學生，買文具首要注重安全性，不要過分迷戀「高顏值」，盡量挑選有質量保證的廠家和品牌。