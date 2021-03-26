「千年一遇」最正班班導！　S型誘惑曲線網友暴動：我要入學

▲網友上傳的一段女老師影片，被封為「千年一遇」最美班導。（圖／翻攝自抖音，下同）



記者林彥臣／綜合報導

如果學校的老師很正，是不是會比較專心上課呢？近日抖音瘋傳一段影片，只見一位皮膚白皙、身材高挑、長髮飄逸的女老師，穿著相當合身的 T恤及貼身牛仔褲，微露一段小蠻腰，讓不少網友暴動高喊，「我要入學！」

有網友在抖音分享一段9秒鐘的短影片，只見一位長髮飄逸的女老師，不但皮膚白皙、身材高挑，合身的 T恤更讓S型曲線的好身材嶄露無遺，因此被封為「2021年顏值擔當的美女班導師」。

許多網友看到影片後大讚，「老師這麼美，誰敢天天遲到」、「反正我小學上課老師也特別漂亮，天天都想上她課，成績又好」、「要是有這樣的老師，清華北大必有我」、「如何當年我老師要是長這樣，我肯定是國家棟樑之才，哎，不說了搬磚了」、「要有這樣的老師講課也不至於落到今天這個地步」。

但也有網友表示不同的看法，「老師應該穿職業裝」、「這到底給青少年傳遞的什麼價值觀。顏值大於師德？」、「不太贊同這樣老師，孩子注意力根本不會在學習上」、「不會吧，班主任穿露臍裝？甭想糊弄我們這些見多識廣的網友」、「不要搞笑了，老師是不允許這樣打扮的！緊身衣，披髮！你們很高興孩子有這樣的老師」。

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