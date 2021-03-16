古代攻城戰「士兵為何搶衝第1」？關鍵「3原因」揭密：存活率更高

▲衝鋒兵明知必死無疑，為何還搶著衝第一個「送死」？原因很現實！（示意圖／翻攝自維基百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

人類歷史發展至今發生了無數次大大小小的戰役，其中的殘酷是生活在現今和平社會的我們很難體會的，不過就有歷史學家發現，往往以為死傷最為慘重的「先鋒部隊」卻會在攻城戰時，人人都搶著當，後來經過研究才發現，原來竟是因為這「3個原因」。

根據《每日頭條》報導，古代作戰時，多是使用冷兵器，因為那時候的火器都比較笨重，很容易影響到軍隊的機動性以及作戰效率，所以戰爭死傷的規模相較於現代也小了很多，但還是會有非常多人傷亡，尤其是作為最快接觸到敵軍的「先鋒部隊」，但卻有個情況例外，那就是在進行「攻城戰」的時候。

▲衝在第一排的士兵並非一定是「砲灰」。（示意圖／翻攝自維基百科）

進行攻城戰時，許多士兵都會搶著當第一排的衝鋒，原因之一就是古代戰場上有個「督軍」的存在，他們會督促士兵們認真作戰，一旦士兵出現臨陣脫逃或一直站在後排不往前進攻的情況時，他們就會第一時間對士兵進行懲處，有些情況嚴重的逃兵最後甚至不是被敵營殺死，而是被自己人給處決了。

第二個原因就是，擔任第一排衝鋒陷陣的士兵，有很高的機率可以在戰勝後得到豐厚的獎金，另外還可被記功升官，像是在秦朝時就有軍功制，如果秦軍士兵割下越多敵人的耳朵，那麼也就能得到更多的賞賜，因此就算第一排的士兵不想前進時，也會被後面爭搶著殺敵升官的人踩踏而死。

▲其中的關鍵原因，竟還與「弓箭手」有關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後也最關鍵的原因就是，古代軍隊都會使用弓箭作為遠端進攻武器，所以在前排的士兵都會配給盾牌或堅硬的盔甲，緩衝敵軍的攻勢並讓自己的部隊不被衝散，而弓箭手為了有效的減少敵方數量，於是會直接向部隊的後方射箭，因此相比於後排的士兵，早一步進入射程盲區的先鋒部隊，反而更能躲開弓箭攻擊。