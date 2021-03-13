示愛女大生被拒　台鐵員工翻臉散布她裸照！嗆「不見棺材不知淚」

▲小方拒絕曾男求愛，對方竟散布她的裸照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台鐵員工曾男2019年3月透過聊天軟體Zuvio認識花蓮一名女大生小方（化名），得到她的裸照後向她求愛遭拒，便揚言要將照片散布，更嗆「你不見棺材不知淚」等話，再用臉書傳照片給小方的2名同學。花蓮地方法院判曾男有期徒刑1年、沒收手機，可上訴。

根據判決書內容，曾男得到裸照後2天向小方示愛遭拒，他立馬翻臉說要散布照片，以「看樣子你不見棺材不知淚」、「我直接給系學會所有人，讓他們來對付你」、「大家只會說那個拍裸照的，哈哈哈，真開心」等話恐嚇。

曾男見小方沒有反應，就用臉書假帳號「Wu Emma」搜尋她的同學，傳訊息說「你們系有一位女生在Zuvio取名叫花X，他跟我借錢沒有還，請問你能找到他嗎」，並附上裸照稱「我只有她這張照片」、「她有說過和你們系學會的男生是砲友關係，男生是腿控」，小方得知後才氣得向警方報案。

▲曾男以假帳號向小方同學散布裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



花蓮警方多次要住在高雄的曾男來做筆錄，但遲遲未出現，直到檢方通知再不到案就要通緝，曾男才現身說明，且堅持否認犯行，更稱使用假帳號的人不是他。

檢警調查發現，臉書帳號「Wu Emma」發送訊息時，IP是曾男持有的手機號碼，於台鐵資訊中心連續登入，曾男也是用同一號碼綁定Zuvio和小方聯繫。

法官認為，曾男觸犯《個人資料保護法》非公務機關利用個人資料罪，及《刑法》散布猥褻物品罪、加重誹謗罪，依最高刑度5年以下的《個人資料保護法》量刑，判處有期徒刑1年，犯案手機沒收，可上訴。