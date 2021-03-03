忘了打胰島素...　男開車途中「眼前一片黑+天旋地轉」急送醫

▲60歲莊姓男子駕車送貨外出時突感身體不適，眼前一片黑只覺天旋地轉，其子報警求救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名年約60歲莊姓男子，是名糖尿病患者，駕車送貨外出時突感身體不適，眼前一片黑只覺天旋地轉，經其子報警求救，台南市警三分局和順派出所警員陳祥慶據報循線查知莊男位置，通報救護車及時救援送醫，幸無大礙。

案發時，60歲莊姓男子突然想起忘記施打胰島素，身上亦未帶相關藥物，只好緊急打給兒子求救，但因頭暈目眩不知自己身在何處，希望兒子趕快找人「救命」。莊男兒子接完電話後心急如焚，便急忙跑進鄰近的派出所求救，和順派出所警員陳祥慶一聽到情況緊急，便立即詢問車牌號碼，調閱車牌辨識查找莊民位置，發現監視影像莊男正駕駛著自小客車，在北區公園路沿線蛇行搖晃不定，情況十分危險。

陳員見狀便載著其兒子一路鳴警鈴查找，終在安和路一段與安通路口處，發現莊民自小客斜停在路口附近，經拍打車窗發現莊民於該車內，但已閉上眼呈現半昏迷狀態（車輛仍D檔發動中），警員陳祥慶見狀立即開啟車門將車子熄火，並呼叫救護車到場救護。經救護人員測試，莊男血糖數值只有59，呈現低血糖狀態，當場施打點滴並送往安南醫院救治，所幸後續情況無大礙，即時挽救莊男生命及確保其他用路人安全。

警三分局分局長朱信憲表示，本案陳員能將心比心，將民眾視為家人，展現救護急難的決心，不僅深具同理心，更懂得利用科技，即時找到病患，實為員警同仁表率。

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