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社會 社會焦點 保障人權

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊玩手機：前男友比較大

▲▼。（圖／翻攝pixabay網站）

▲盧男假借載前女友小美回家，卻將對方載到住處性侵。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名盧姓男子騎機車接前女友小美（化名）接回住處，強勒脖子將小美拉到房內性侵得逞，小美事後躺在旁邊用手機向朋友求救的同時，對盧男說「前男友生殖器較大」。一審判決依強制性交處3年4月徒刑，盧男不滿上訴。高等法院判決今出爐，認為一審判決用法及量刑均無不當，因此駁回。

判決指出，盧男與小美曾為男女朋友，但交往1個月就分手。盧男2019年5月1日早上與小美聯繫，約定晚上載小美回家，並於晚上10時30分許騎車抵達學校，卻以看夜景為由變更路線，最後抵達到盧男住處。

盧男起初謊稱一起上樓拿東西，眼見小美拒絕，竟先搶走小美的手機，再用右手勒住小美的頸部強拖上樓。進入房間後，盧男將小美推倒在床上，不顧小美說「不要」，強行脫衣後性侵得逞。

盧男到案辯稱，他當時被「性慾望沖昏頭」，沒有用保險套就體內射精，全都是因為罹患注意力不足過動症，但法官發現，盧男上次診療時間是在2012年，與案發當時相差7年，無法證明當下辨識能力下降。

一審判決，盧男為一己性慾，利用小美的信任性侵得逞，犯罪手段惡劣，且對小美造成身心陰影甚深，更影響身心健全成長，因此依強制性交處3年4月徒刑，另犯強制罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

▲▼情人,分手,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲小美被性侵後，表示前男友的生殖器比盧男大。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

盧男不滿上訴，表示當時和小美發生關係時，小美也配合更換好幾個姿勢，且完事10分鐘後，他開口詢問「有沒有感覺？」小美躺在旁邊玩手機說「沒有，前男友生殖器較大」，並在小美朋友到住處樓下時，送她到門口自行下樓離開，可見兩人是合意性交。

二審認為，盧男按壓小美手腳性侵得逞，可見不顧小美反對，違反意願性侵，且小美離開盧男住處後直接去警局報案；另外，盧男對犯案前後描述清楚，可理解基本對錯，加上亞東紀念醫院精神鑑定屬於正常，可見盧男辯稱行為時辨識能力低落等是卸責之詞，不足採信。

法官表示，盧男上訴並否認犯行，認為原判決量行不當，為無理由。因此駁回上訴，維持一審判決，全案可上訴。

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