2月宣告利率出爐！5壽險小調整　南山人壽調降最多　

▲2月壽險公司宣告利率出爐，5家小幅調整，南山人壽調降最多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

2 月壽險公司利變保單宣告利率今（1）日全數出爐，富邦人壽、新光人壽、中國人壽、全球人壽均維持和元月一樣不變；5壽險小幅調整，其中，南山人壽一次調降27張新台幣利變保單。

本月宣告利率僅國泰人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽與南山人壽有略作調整。

國泰人壽表示，2 月宣告利率僅澳幣保單有調整，其餘都不變，3 張停售澳幣保單調降 0.1%，利率降到2至2.75%。

台灣人壽僅將一張美元保單調高0.05個百分點，但最高利率維持上月不變；2月南山人壽一次調降27張停售利變保單的宣告利率，新台幣部分調降0.2個百分點，來到1.6％，主要是反應匯兌成本升高。

三商美邦人壽只調整利變年金的宣告利率，台幣部分調降0.1個百分點，74個商品中只有10個商品受到影響；台幣利變壽險與所有美元利變商品均不變。

遠雄人壽是調降的壽險公司中，唯一逆勢升息者，2 月僅除了跟著 10 年期公債利率宣告的商品「遠雄人壽新利率變動型年金保險甲 / 乙型」，調升 0.26-0.31%，其餘皆無異動。