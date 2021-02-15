皮蛋上有「白色松花紋」！　真實身分曝光





▲皮蛋。（圖／南投醫院提供）

記者黃心瑀／綜合報導

皮蛋是一道隨處常見的小菜，不過在吃皮蛋的時候，你有發現某些蛋的蛋白上，出現許多類似「松花」模樣的白色結晶嗎？坊間有傳言指出有松花結晶的皮蛋比較有營養，也有人說這樣的但是受到重金屬污染，事實到底又是如何呢？

皮蛋的基本作法，就是把鴨蛋放入鹼性物質（石灰泥或是氫氧化鈉）和米糠中，存放一段時間之後，鴨蛋就會產生變化，蛋白的部分會變成半透明的深褐色，而蛋黃的部分則會變成膠凍狀。

皮蛋製成的原理就是利用鹼，讓蛋白質凝膠化，在鹼滲入裡面之後，會分解蛋白質產生氨基酸，不僅可以抑制細菌繁殖，同時還是皮蛋特殊風味的來源。而蛋白上面的白色松花結晶，就是鹼性物質從蛋孔滲入後所產生不溶於蛋白的氨基酸鹽，在蛋白上留下了特定形狀的結晶，也就是說，由氨基酸鹽所形成的結晶體，就是我們看到到的松花。

而在「皮蛋受到重金屬污染」的疑問上，有文章解釋指出，皮蛋製造的過程當中，溫度、酸鹼度、環境等變化，都對皮蛋有很大的影響，也因此有些廠商會添加額外像是氧化鉛、氧化銅等的重金屬物質，目的是讓製造過程能更安定，品質也能達到一定水平，但如果重金屬的量過多，或是蛋的氣孔過大，就會出現金屬殘留量過多的問題。