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釣魚拉出「金蟾抱鯉」！癩蝦蟆死巴著魚眼珠...釣客看傻急放生

實習記者劉佩婷／綜合報導

大陸東北有一名男子常常去釣魚，日前他在冰湖上釣到一條鯉魚，當他將鯉魚整個拉起後，居然發現有一隻蟾蜍死巴著鯉魚的眼珠不放，讓他興奮直呼「金蟾抱鯉」、「金蟾獻禮(鯉)」，在拍照留念後，隨即就把牠們放生。

根據《海客新聞》報導，東北遼寧鞍山的一名趙姓釣客，日前與友人到當地的一處冰湖釣魚，期間他釣到一條鯉魚，近看之後才發現，鯉魚身上竟然還有一隻蟾蜍，整隻緊緊的抱著鯉魚頭部，前肢還塞到其眼睛部位。

趙男表示，他們已有10幾年的釣魚經驗，但還是頭一次看到這種特殊狀況，看到鯉魚掙扎的模樣，不知道是想吃飼料還是想擺脫蟾蜍的依附，更有人在一旁稱這種景象根本是「金蟾抱鯉」、「金蟾獻禮(鯉)」。趙男還提到，「魚上來的時候，我們三個都矇了，之前也沒遇過這種情況，感覺這個魚挺慘的，就把牠放了。」

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▲▼鯉魚身上竟然還有一隻蟾蜍，彷彿變成蟾蜍的坐騎。（圖／翻攝自YT）

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影片曝光後，引發許多網友熱議，「許多人認為這是一個吉兆，金蟬抱鯉魚，見者即將會發財升官。」、「好兆頭啊，年年有餘，金蟾坐鎮。」還有一些網友調侃說，「是蛤蟆劈了腿還是鯉魚出了軌？」、「覺得有人故意做成這樣的，後面才有人釣上來。」

據了解，由於入冬後是蟾蜍的繁殖期，推測這一隻蟾蜍可能是抱錯對象，加上魚類在冬春兩季，活動力會降低，游動速度會變慢，因此在冬季與春季常會看到「金蟾抱鯉」的現象。

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