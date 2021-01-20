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水晶蝦大王竟是「啃老族」　榨乾植物人爹3000萬！黑道逼姊讓豪宅

余愷丞不到30歲便創立公司，以養殖水晶蝦打開名氣，多次登上新聞版面。（圖／翻攝TVBS新聞）

▲余愷丞不到30歲便創立公司，以養殖水晶蝦打開名氣，多次登上新聞版面。（圖／翻攝TVBS新聞）

圖、文／CTWANT

因養殖水晶蝦闖出名號，被稱為「水晶蝦大王」的余鎧丞，近年將事業觸角伸向餐飲業，不但開設羊肉爐餐廳，還經營連鎖飲料店。然而，余家3姊妹卻指控，余鎧丞看似成功的背後，除了是個掏空植物人父親財產的啃老族，如今還覬覦過世母親留給她們3姊妹一棟市值上億的豪宅，「鎧丞多次找來黑道騷擾我們，恐嚇要讓黑衣人陪我們睡一晚，30多年的手足情，為了錢竟變得如此脆弱！」

光是去年12月，連續一周都有陌生男士在余家姊妹住家外駐足叫囂，讓余家姊妹相當害怕。（圖／讀者提供）

▲光是去年12月，連續一周都有陌生男士在余家姊妹住家外駐足叫囂，讓余家姊妹相當害怕。（圖／CTWANT提供）

余鎧丞（35歲）出手闊綽，加上圓融的社交手腕，和政商界、警界關係良好，成功替自己打造年輕企業家形象。然而，2姊婷婷（化名，42歲）、3姊琪琪（化名，40歲）和小妹思思（化名，25歲）卻出面指控，余鎧丞幾乎榨乾父親帳戶現金、基金將近3千萬後，如今又覬覦過世母親留給她們3姊妹的新店區億級豪宅。

余家姊妹指控，弟弟余愷丞趁著母親病逝、父親成植物人時瘋狂領錢與轉帳，掏空千萬家產。（圖／攝影組攝）

▲余家姊妹指控，弟弟余愷丞趁著母親病逝、父親成植物人時瘋狂領錢與轉帳，掏空千萬家產。

日前寒流來襲，夜晚更是冷到令人直打哆嗦，余家豪宅的警衛依然直挺挺地堅守岡位，守備宛如皇宮般的社區。本刊記者來到余家豪宅，發現大門上有張「聲明啟事」寫著「此房屋為我母親余廖○○所有，母親於2018年8月22日過世，余鎧丞並非所有權人，我們並未授權同意出租。」

按了門鈴等待許久，1名女子總算開了點門縫，小心翼翼探頭查看「來者何人」，確定是本刊記者後才放心開門，「我們真的太害怕又是弟弟（余鎧丞）找來的流氓來鬧事。」出面應門的是3姊琪琪。進屋後，琪琪一臉不安地牽著2姊婷婷，小妹思思則在安撫著4個小姪子，一提到余鎧丞的惡行惡狀，3姊妹除了不滿，還有心痛。

 

琪琪說，去年12月8日晚間8點多，婷婷下樓倒完垃圾進屋後，驚見4名黑衣人囂張地坐在沙發上，「那時小孩都在房間休息，婷婷立刻聯絡我們，我們一回到家看到這些渾身刺青、凶神惡煞的陌生男子，實在嚇壞了便馬上報警。其中一位姓鄭的黑衣人，拿著房屋租賃契約書，表示房屋是他們所承租，要我們立刻搬走，他們手上也有大門鑰匙。」

婷婷打電話報了警，「警察到場後查了資料，發現承租人涉及一堆毒品、擄人、幫派的案件，我們真的很害怕。」琪琪大嘆，她們姊妹從未想過余鎧丞竟會找黑道脅迫家人。

鬧出手足鬩牆的新北市新店區余家，早期從事第四台接線生意致富，是當地知名望族，但行事低調，堪稱「隱形豪門」。余家雙親生了4女1男，排行老4的獨子余鎧丞，自小過著優渥生活，出社會後在父親金援下，陸續創立養殖水晶蝦（一種觀賞蝦）為主的「余力國際有限公司」、「福昌羊肉」及飲料連鎖店「凰上你好」等等。.

余愷丞開設在信義區的福昌羊肉，經常有名人上門捧場，生意看似相當好。（圖／讀者提供）

▲余愷丞開設在信義區的福昌羊肉，經常有名人上門捧場，生意看似相當好。

針對姊妹指控，余鎧丞回應表示：「父親生病期間，都是我在照顧、處理，這些都是父親的醫藥費和其他貸款。」他也反控姐姐是為了爭財產，才顛倒黑白。另外，余鎧丞委任律師高嘉甫也表示，余鎧丞在去年11月間把姊妹住的房子中「自己的」房間出租給鄭姓男子，鄭男帶著女友要入住，卻遭姊妹指控侵入住宅；而警方到場後也認為是單純的出租糾紛。高嘉甫也反控是余家姊妹找來黑衣人，將鄭男打得破血流。

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