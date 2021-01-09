世界首富馬斯克心法大揭密！14歲就懂：尋找好問題比找答案更重要

▲馬斯克（Elon Musk）在日前個人資產超越亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos），登上世界第一富豪寶座。（圖／路透）

記者林育綾／綜合報導

美國電動車特斯拉公司創辦人馬斯克（Elon Musk）個人資產超過1850億美元，日前登上「世界首富」寶座！而曾出版《創意提問力》一書的作者海爾‧葛瑞格森（Hal Gregersen），在書中強調「提問」是必要技能，更以專文描述馬斯克最擅長提出「充滿能量的問題」。馬斯克自己也說過，「很多時候問題比答案難找。如果你可以適當地說出問題，答案就比較簡單了。」

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▲馬斯克認為，「很多時候問題比答案難找。如果你可以適當地說出問題，答案就比較簡單了。」（圖／路透）

海爾‧葛瑞格森曾任麻省理工學院領導力中心的執行董事，現任麻省理工史隆管理學院的領導與創新資深講師，他在《創意提問力》書中寫道，「有些人比其他人更善於問大範疇的問題，這是肯定的。我馬上想到的人是伊隆．馬斯克。」

他描述，馬斯克在應付難題時特別強調兩個面向，第一點是相信要回歸「第一原理思維」，意思是不管面對任何難題，都要體認到當中有一些已存在多年的既有假設，決定了哪些可以改變、哪些又是必須接受的現實。其次，馬斯克注意到，很多新穎的解決方案，都是「不同領域概念交互作用之下的產物」。

馬斯克發現，「很多人試著花很長時間去解決某個產業內棘手問題，他們不會去問：『嗯，我們有沒有辦法套用不同產業裡的解決方案？』」他說，「如果這麼做，可以帶來很強、很強的力量。」

海爾‧葛瑞格森認為，馬克斯擅長化解難題，是因為更擅長提出問題。「如果你提出一個問題，直指很多人都遭遇而且痛恨的問題核心，那你就能發揮極大的影響力。」他還觀察到，馬斯克在挑起他人興趣，讓很多人面對問題之後，「馬斯克願意認真地因應這個問題」。

「他沒有轉身就走、把這當成一時的天馬行空，也沒有把他已經在經營兩家大企業當成（合理的）理由藉以脫身，他堅守任務，把這變成一個可行但仍大膽的構想；在這個過程中，要提出與回答更多問題。」

▲馬斯克會認真因應、有始有終地面對自己過去提出的問題。（圖／視覺中國CFP）

海爾‧葛瑞格森指出關鍵，「馬斯克說的話能引發高度的興趣，是因為大家看到他一直都有始有終面對自己過去所提出的大量問題。」甚至吸引更多人一同踏上追尋的旅程。

而馬斯克自己也很愛談「問題蘊藏的力量」，他在許多場合都談到，大約14歲時讀了道格拉斯．亞當斯（Douglas Adams）撰寫的《銀河便車指南》（The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy），從中學到一大重點，那就是「很多時候問題比答案更困難。如果你可以適切地提出問題，答案就簡單了。」

海爾‧葛瑞格森認為，馬斯克在如此稚嫩的年紀，就明白「找到正確答案能帶你前進的程度有限」，如今，馬斯克將他驚人的聰明才智用來「尋找更好的問題」：能打破假設、將能量導入路徑，找到新答案的問題。而為什麼他在這方面比多數人更有能力？大體上，是因為他很早就踏上這條路，而且一直走下去。

《創意提問力》一書也被跨國企業創辦人、哈佛、麻省理工教授等大力推薦，繁體中文版由時報文化發行。

▲《創意提問力：麻省理工領導力中心前執行長教你如何說出好問題》一書內容談及世界首富馬斯克的「提問力」。（圖／時報出版提供）

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