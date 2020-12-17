瘋電影／神力女超人1984　慾望毀滅世界真心救回一切

文／賴賴

瘋言瘋語：

爆好看的啦，一開始的希臘女神們的奧林匹克，超超超好看，從未見過如此有創意的運動競技，天啊這要是真的運動會，肯定爆棚吧，而且女神哪有不美的，太精采了，實在非常有誠意，都是幾秒鐘便轉場，琳瑯滿目新鮮設計的運動比賽，難度高且極度刺激，單是一開始的運動賽事就已經很想大大拍手，震撼的設計。

電影兩個半小時卻一點都沒有感覺到時間久，因為很快入戲便失去時間感，而電影節奏流暢快速，劇情轉換轉折高潮，不斷新事件，非常厲害的編劇，使得電影不單只是神力女超人守寡式的生活模式令人心疼，整部電影以『誠實』為基礎，利用許多情節考驗著人類對『誠實』的忠誠度，這才發現是啊，美國人的品德基礎便是誠實，而不誠實則會被萬夫所指，台灣真的應該好好再教育，似乎沒有阿嬤和媽媽為了方便沒騙過小孩的，這是一部非常適合帶小朋友去看得寓教於樂的好作品。

女主角實在是美到翻，而被邪神操縱的壞人，操縱了整個世界，電影很緊張刺激，五顆星推薦的娛樂大作，而新的遠百泰坦廳實在很豪華，超舒適的觀影環境，推。



片 名：神力女超人1984

英文片名：Wonder Woman 1984

類 型：動作、冒險、劇情

上映日期：2020-12-17

片 長：150分鐘

導 演：派蒂珍金斯(Patty Jenkins)

演 員：蓋兒加朵(Gal Gadot) 、 佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal) 、 克里斯潘恩(Chris Pine) 、 羅蘋萊特(Robin Wright) 、 康妮尼爾森(Connie Nielsen) 、 克莉絲汀薇格(Kristen Wiig)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟

劇情大綱

時間快轉到了1980年代，神力女超人在她的下一個銀幕大冒險中，發現自己面對了兩個全新的敵人：麥斯威爾洛德和豹女。



本片依然由導演派蒂珍金斯執導，蓋兒加朵扮演神力女超人，《神力女超人1984》是華納兄弟電影公司繼2017年全球票房達8.22億美元，賣座的《神力女超人》這部DC超級英雄首作的續集。克里斯潘恩繼續在本片飾演史提夫崔佛，另外還有克莉絲汀薇格飾演的豹女，佩德羅帕斯卡飾演的麥斯威爾洛德，羅蘋萊特飾演的安提奧佩，以及康妮尼爾森飾演的希波呂忒。



續作的製作陣容包括查爾斯羅文、黛博拉史奈德、查克史奈德、派蒂珍金斯、蓋兒加朵和史蒂芬瓊斯。監製則包括蕾貝卡史提爾羅文歐克萊、理查德薩科、瑪莉安珍金斯、傑夫強斯、華特濱田、香緹儂武和衛斯理考勒。



派蒂珍金斯執導所用的劇本是由她與傑夫強斯及大衛卡拉漢所撰寫，故事架構則是由珍金斯和強斯根據DC漫畫的角色而來。而導演在幕後的團隊來自她的《神力女超人》團隊，包括攝影指導馬修詹森，奧斯卡提名的製作設計艾琳班尼托（《艾蜜莉的異想世界》），以及奧斯卡服裝設計琳蒂漢明（《酣歌暢戲》）。負責剪輯的是奧斯卡提名剪輯理查皮爾森 （《聯航93》）。配樂是由奧斯卡獲獎的作曲家漢斯季默（《敦克爾克大行動》、《獅子王》）負責。

▲自卑女想要成為女神。

▲邪神附體，只有真理之繩可以處理。

▲和女神談戀愛就是不一樣，可以在煙火下開飛機。

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