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瘋電影／外星異種　　寄生太空人體內的太空怪物

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文／賴賴

▲▼外星異種。（圖／車庫娛樂）

瘋言瘋語：

很好看說，有別於過去一昧追求驚悚情節的設計，加入人性溫暖和家庭元素，使得看似孤獨勇士的太空人，在遭遇不明外星生物侵入後的生活改變，不單只是恐怖黏答答的鴨舌怪，而是共生的意義和每個人背後都有故事，人與人之間的化學反應也同樣可以放置在入侵身體的生物上，意識到底是人類最偉大的靈魂所在，俄羅斯的科幻片，很有感。

今年看了許多俄羅斯的科幻片，理論上美國與俄羅斯的較勁，一直以來都有著強烈互別苗頭意味，今年美國經濟崩塌之下，俄羅斯的科幻片則是大顯神威，看得出來在，俄羅斯導演不似好萊塢能夠豪撒雄資，但卻也能產出不錯質感的科幻設計，且漸漸成熟，這片的安排就很聰明，場景不多，靠一隻鴨舌怪和美麗的醫師，劇情節奏流暢，沒有太多場景，卻娛樂內涵兼顧的好作品。

片　　名：外星異種
英文片名：Sputnik
類　　型：科幻、恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2020-11-27
片　　長：01時54分
導　　演：伊果阿布拉門科(Egor Abramenko)
演　　員：奧卡桑娜亞金斯那(Oksana Akinshina) 、 費多爾邦達爾丘克(Fedor Bondarchuk) 、 彼得費奧多羅夫(Pyotr Fyodorov)
國　　家：俄羅斯
語　　言：俄語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

年輕醫生塔蒂亞娜因其具有爭議的醫療手段，即將失去醫師執照。此時，她卻被蘇聯軍隊緊急徵招，前往一個科學研究機構評估一名太空意外倖存者的身體情況。然而，塔蒂亞娜卻發現這名太空人體內竟潛伏著不屬於地球的可怕生物…

▲▼外星異種。（圖／車庫娛樂）

▲太空任務非常危險隨時喪命。

▲▼外星異種。（圖／車庫娛樂）

▲太空人回地球成為俄羅斯軍閥禁臠。

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