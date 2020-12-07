172cm美模遭「假台大醫」騙財騙色：我像笨蛋　20萬墮胎費也沒了

▲情路坎坷的小美，在和洪男交往過程都是在等待之中度過。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

北市業餘模特兒「小美」（化名）向本刊投訴，今年4月她在網路認識自稱是台大醫師的洪姓男子，結果卻慘遭騙財騙色，甚至還自費墮胎，後來小美才知道洪男根本不是醫師，而是在網路玩弄女人的極道渣男。

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現年38歲的小美身材姣好，目前除了投資股市外，也是個業餘的婚紗模特兒，她身高172公分，魔鬼般的三圍比例，加上修長筆直的迷人雙腿，站在人群中總讓人不注意也難，她眨著一雙大眼睛，用無奈的口氣向本刊記者抱怨「我遇到感情就像笨蛋一樣，老是被騙。」

小美指控，洪男（40歲）自稱出生醫生世家、智商158，北市金華國小畢業，國中在日本沖繩唸書，高中之後都在美國，且是UCLA生物化學及心理學畢業、哈佛醫學院醫學及心理學雙博士，曾在哈佛大學附設醫院擔任住院醫師、總醫師等，目前是與台大醫院簽約的交流醫生。他並聲稱自己有3輛車，其中1輛是瑪莎拉蒂，為奪得美人心，洪男還曾甜言蜜語說要把瑪莎拉蒂過戶給小美。

由於洪男經常會以台大醫院、病房背景等拍下自拍照，兩人第一次見面的時候，洪男也曾出示台大服務證以及美國護照，小美因此相信洪男真的是台大醫師，便決定與洪男交往，平常兩人約會，如果是吃一般小吃攤，都由洪男買單，但若到了餐廳等地方用餐，洪男總以「醫院很忙」、「沒帶錢」等理由要小美刷卡付帳。

▲小美與洪男實際交往時間並不長，但她認為洪男真的很渣，不應該假冒台大醫師騙取她的信任。（圖／CTWANT提供）

今年7月6日洪男生日當天，小美花了2萬多元請洪男吃高級日本料理，並一口氣買了名牌手錶、iPad、蘋果藍芽耳機二代、萬寶龍限量版名筆、手工卡片等當洪男的生日禮物，但當小美陪洪男度過生日後，洪男對小美的態度開始丕變。

小美後來聯絡洪男，洪男反應很冷漠，總是推說醫院很忙，小美傳送給他的訊息會看也會回，但就是抽不出空陪伴小美；8月，小美發現自己子宮外孕，洪男得知後竟然要小美自己處理，小美心灰意冷，10月20日向洪男提出分手，結果洪男低聲下氣求原諒，還稱醫院實驗室的員工家人生病要用錢，竟又向小美借走了準備墮胎手術的20萬元醫藥費。

洪男把錢借到手後又開始搞失蹤，小美至此已經完全無法相信洪男，要他將20萬元及名牌禮物歸還，洪男仍不理不睬，小美無奈之下求助台北市議員徐立信，徐立信馬上請北市府衛生局向台大醫院查證是否有這位「洪醫師」，結果回覆是「查無此人」，小美知道後錯愕不已，不敢相信自己被騙的這麼慘。

▲小美泣訴遭到冒充台大醫師的洪男和她交往，害她人財兩失，還賠上自己的身體健康。（圖／CTWANT提供）

記者求證被小美指控利用台大醫師身份騙財騙色的洪姓男子，對於自己是否為台大醫師？美國南加大畢業？以及取得哈佛大學醫學博士等全都表示「不回應」；對於小美與他交往期間的一切指控，也完全不予回應。

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