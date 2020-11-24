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一點都不Man！肩膀「硬不起來」星座男Top4　軟弱雙魚只排第2名

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▲▼ 抽菸,男子,青少年,菸,香菸 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你的另一半也是「硬不起來」的軟弱星座嗎？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／亞提米斯

遇上了某些肩膀不夠硬、總是沒辦法挺起來面對事情的男生時，很多女生總是會感覺到很無奈，因為這似乎就變成了女生得要頂起半邊天，更難感覺到有男人可以保護自己的悲哀感，只是不見得每一個男生的肩膀都是這麼的硬，也是會有一些比較沒肩膀或比較需要別人保護的男生，到底哪些星座的男生會是這樣子呢？就讓我們一起來看看吧！

第4名：水瓶男

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水瓶男本身就是屬於比較聰明的類型，他們不會把話說滿，但是都非常懂得「乾坤大挪移」的做法，也就是很多事情能夠打太極拳解決就解決，不見得是那種會站出來當英雄，一個人頂天立地強出頭的漢子類型。

其實打太極拳可以解決事情，或找朋友幫忙就可以擺平的話，這也不見得是件很糟糕的事，本來就是天塌下來有高的人頂著，善用人脈資源來處事也是件很不錯的事，只是就不容易給人一種很有肩膀、很能硬挺處事的感覺。

第3名：獅子男

這倒不是全部的獅子男都肩膀不夠硬，而是落差太大引起的印象。很多獅子男都喜歡在女朋友面前把話講得很滿，這當然就是為了自己的面子，不得不去顧一下，或是擴張一下自己的面子，藉以得到一些成就感。

只是當真的很多事情發生的時候，只能說是此一時、彼一時，獅子座在面對事情的時候，當然是會看情況斟酌處理，但那就跟當初嘴巴裡講的那種大器是差很多的處理模式，這也就使得獅子男本身容易給人一種肩膀其實也沒那麼硬的印象。

▲▼星座,愛情,渣男。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲雙魚遇到事情會直覺式躲避，不喜歡硬碰硬。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

第2名：雙魚男

講到不夠硬一定會提到雙魚男（笑）。真的是很不願意說雙魚男有種天生軟弱的氣質，當然這是種氣質，他們也不是不願意去擔一些風險或是一些責任，不過在事情發生的當下，雙魚男會直覺式的去選擇逃避，這是海王星帶來的一些影響。

他們不是太喜歡硬碰硬，畢竟雙魚男是有點和平主義者的思想，但如果真的逼到無路可走，其實也是會看到雙魚男硬起來處理事情的態度，只是通常能躲就躲的雙魚男，不太會展現出這一面來，所以經常給人一種肩膀不夠硬的印象。

第1名：雙子男

雙子男也不是肩膀真的那麼樣的不硬，他們只是太懂得怎麼靈機應變了，大概有50%以上的雙子男非常會忘記之前曾經的承諾或講過的話，特別是遇上了巨大的壓力被威脅時，雙子男就非常知道怎麼樣去見風轉舵。

其實見風轉舵也沒什麼不對，可以不需要太強硬的去面對很多問題，但這也造成了雙子男很容易給人沒有肩膀，遇到事情只知道落跑或推卸責任的不良印象，只能說雙子座的肩膀並不算硬，他們有自己的解決方式，不是硬碰硬的類型。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅

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