　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爆漿蝦膏滲指縫！她意想天開做「蝦頭美甲」　網狂酸：虐待動物

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

美甲師用「蝦頭」創作，引發非議。（翻攝自Nail Sunny IG）

▲近期1段美甲影片引起網友不適，不按牌理出牌的美甲師將「蝦頭」套在10根指頭上做造型，但仔細一看，那居然是貨真價實的蝦子！

圖、文／鏡週刊

俄羅斯1間美甲沙龍「Nail Sunny」常在IG分享作品，或繽紛或優雅的美甲獲得不少愛好者青睞，他們融合螢光筆、義大利麵做出的「創意作品」更是吸引許多目光，在IG累積了222.2萬名粉絲。最近他們的「蝦頭美甲」成功博得關注，不過大多網友是來攻擊他們的。

俄羅斯美甲師用「蝦頭」裝飾指甲，被批評殘忍、噁心。（翻攝自Nail Sunny IG）

Nail Sunny在短短79秒的影片中示範，如何將煮熟的蝦子掰開、去除蝦腦，再裝到塗好粉色指甲油的長指甲上，成果看起來就像是小朋友套著三角形的玉米片零食玩耍。

不過，這樣饒富童趣的創意美甲沒有受到太多讚賞，網友批評Nail Sunny「噁心」「我要吐了」「你們的創作向來很美，但這個是不是太超過了？」更有人指出他們用動物屍體創作是「不尊重生命、毫無同理心」。儘管蝦子在被套上指頭前已被煮熟，但還是有網友指控他們「虐待動物」，要求他們接受心理治療，並揚言退追（取消追蹤IG）。

這不是Nail Sunny第一次收到這麼多攻擊，先前他們曾將活生生的螞蟻當作裝飾、封在透明甲片，儘管他們宣稱沒有螞蟻因此死亡、受傷，仍被網友批評殘忍、噁心。

更多鏡週刊報導
挑食男點雞肉漢堡不要沙拉　收到「特製餐點」秒絕望
機車清潔精+投幣水槍　超猛長髮女「花20元停車場洗頭」
女歌手爆「19秒性愛自拍片」外流　網出價10萬看完整版　

 

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
丁怡銘冠軍牛肉麵風波　蘇貞昌道歉了
我的婆婆殺了我！恐怖親家虐苛事起底　死者妹曝細節
挖到油大降油價？　中油回應了
24歲正妹「低胸脫衣」色誘老爸氣罵：色老頭　結局她卻大哭爆洋
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爆漿蝦膏滲指縫！她意想天開做「蝦頭美甲」　網狂酸：虐待動物

英格蘭封城一週　單日確診飆3萬破紀錄！專家：有更多人還沒檢測

華爾街日報：習近平親自決定終止螞蟻集團IPO

蘇富比粉紅美鑽「玫瑰花韻」7.6億元落槌！　買家得標低調匿名

世衛承認封鎖「Taiwan」！重新開放內含台灣等字眼留言

中國實施港版國安法　加拿大向港生伸出援手

川普頒行政命令　禁止美企與個人投資共軍相關企業

川普「最信任顧問」李萬度斯基　確診新冠肺炎

華爾街日報：中國作梗　WHO缺台灣難吸取抗疫經驗

新冠疫苗利多退燒　美股收跌317點

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

爆漿蝦膏滲指縫！她意想天開做「蝦頭美甲」　網狂酸：虐待動物

英格蘭封城一週　單日確診飆3萬破紀錄！專家：有更多人還沒檢測

華爾街日報：習近平親自決定終止螞蟻集團IPO

蘇富比粉紅美鑽「玫瑰花韻」7.6億元落槌！　買家得標低調匿名

世衛承認封鎖「Taiwan」！重新開放內含台灣等字眼留言

中國實施港版國安法　加拿大向港生伸出援手

川普頒行政命令　禁止美企與個人投資共軍相關企業

川普「最信任顧問」李萬度斯基　確診新冠肺炎

華爾街日報：中國作梗　WHO缺台灣難吸取抗疫經驗

新冠疫苗利多退燒　美股收跌317點

丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛　蘇貞昌：波及店家很不應該

林口情侶遇3仇家伏擊！榔頭+刀猛擊亂砍　他護女友全身血求救

只有3天！7-11黑五限定優惠「零食買5送5、現萃茶20杯狂省200元」

李沃牆／RCEP將簽署生效　台宜有因應對策

台商疫後尋機遇　湖北海峽兩岸合作區拼國家級電子產業基地

極地超馬陳彥博攻百岳保暖靠它！　瑞士戶外服飾ODLO推新款

直批丁怡銘蠢！　李茂生：找有腦袋的人當官真有這麼困難嗎？

丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「行政院統編」　林為洲：自費誰信？

兒腦死器捐遺愛　媽媽淚聽「最後心跳」道別：別延誤好多家庭等他

爆漿蝦膏滲指縫！她意想天開做「蝦頭美甲」　網狂酸：虐待動物

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

即／世衛證實：屏蔽「Taiwan」留言

光溜溜魚美人月曆，跟你袒裎相見

美國務卿：台灣非中國一部分　美對台承諾跨越黨派

頻凸槌的美濱海戰艦可能賣給台灣

新冠疫苗利多退燒　美股收跌317點

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

23歲處男迎戰「6女裸體」驚呆求饒

IG介面10年最大改版　新增2按鈕

華爾街日報：中國作梗　WHO缺台灣難吸取抗疫經驗

台泰合作　破獲數量最大毒品案

日本雲雀餐飲集團將關200家分店

密醫電烙鐵割包皮　他們痛到腿軟

墨西哥記者直播前一刻　突被射殺

川普頒行政命令　禁止美企與個人投資共軍相關企業

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

2位男神現身台北車站大廳

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

百碗牛肉麵3.9萬？網抓包最貴一碗270

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面