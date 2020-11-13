爆漿蝦膏滲指縫！她意想天開做「蝦頭美甲」　網狂酸：虐待動物

▲近期1段美甲影片引起網友不適，不按牌理出牌的美甲師將「蝦頭」套在10根指頭上做造型，但仔細一看，那居然是貨真價實的蝦子！

圖、文／鏡週刊

俄羅斯1間美甲沙龍「Nail Sunny」常在IG分享作品，或繽紛或優雅的美甲獲得不少愛好者青睞，他們融合螢光筆、義大利麵做出的「創意作品」更是吸引許多目光，在IG累積了222.2萬名粉絲。最近他們的「蝦頭美甲」成功博得關注，不過大多網友是來攻擊他們的。

Nail Sunny在短短79秒的影片中示範，如何將煮熟的蝦子掰開、去除蝦腦，再裝到塗好粉色指甲油的長指甲上，成果看起來就像是小朋友套著三角形的玉米片零食玩耍。

不過，這樣饒富童趣的創意美甲沒有受到太多讚賞，網友批評Nail Sunny「噁心」「我要吐了」「你們的創作向來很美，但這個是不是太超過了？」更有人指出他們用動物屍體創作是「不尊重生命、毫無同理心」。儘管蝦子在被套上指頭前已被煮熟，但還是有網友指控他們「虐待動物」，要求他們接受心理治療，並揚言退追（取消追蹤IG）。

這不是Nail Sunny第一次收到這麼多攻擊，先前他們曾將活生生的螞蟻當作裝飾、封在透明甲片，儘管他們宣稱沒有螞蟻因此死亡、受傷，仍被網友批評殘忍、噁心。

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