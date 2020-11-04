▲AirAsia再獲2020年世界旅遊大獎，連8年得亞洲領先低成本航空。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今（4）宣布再次獲得全球旅遊業最具權威、最全面及最受歡迎的奬項之一：世界旅遊大獎（World Travel Awards），連續八年榮獲「亞洲領先低成本航空」奬。

在旅遊專業人士及旅遊業者們的投票數中，AirAsia遠遠領先於其他競爭對手如酷航、皇雀航空、越捷航空、捷星航空及飛螢航空，最終獲頒「亞洲領先低成本航空」及「亞洲領先低成本航空機艙服務員」兩個奬項。

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AirAsia集團首席執行長東尼‧費南德斯（Tony Fernandes）表示，我為我們連續第八年獲得「亞洲領先低成本航空」獎而深感榮幸，航空業正處於最動蕩的時期，今年贏得該奬項比以往任何時候都更為重要，且有更深的意義。

▲AirAsia因應新冠肺炎疫情，推「非接觸式」旅行，報到→登機不碰人。（圖／AirAsia提供）

東尼‧費南德斯說，最重要的是，這個奬項屬於AirAsia全體員工，包括那些最近已離職的員工，錯不在於他們。我感謝每一位員工在我們度過極具挑戰性的一年中所付出的的努力、毅力和奉獻精神。

AirAsia集團機艙服務員主管Suhaila Hassans表示，我們都遭受了疫情的衝擊，絶非一帆風順。儘管面臨危機，但可充滿信心地說，我們敬業的機艙服務員已在變化中適應了新規則和規定，表現出卓越的服務和熱情的態度。維護每位乘客的健康與安全是重中之重，這個獎項肯定了我們盡職盡責的努力。

▲AirAsia連8年獲得「亞洲領先低成本航空」獎。（圖／AirAsia提供）

世界旅遊大獎創辦人Graham E Cooke表示，儘管今年航空業面臨著前所未有的挑戰，但AirAsia仍繼續在亞洲及其他地區的低成本航空中遙遙領先。AirAsia堅持追求卓越，更是被旅遊業界和公眾所認可，被評選為「2020年亞洲領先低成本航空」和「2020年亞洲領先低成本航空機艙服務員」，我為他們感到高興。

世界旅遊大獎是全球旅遊業最具權威、最全面和最受歡迎的獎項之一。成立於1993 年，該獎項旨在對全球旅遊業中的佼佼者進行認證和嘉獎。目前世界旅遊大獎已被全球旅遊業公認為是對業內卓越產品和服務的權威認可。

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