參加生日趴留下來與猛男激戰　驚成活春宮女主角！竟是閨蜜偷拍

圖、文／鏡週刊

新北市一名女子去年底在某處汽車旅館舉辦生日派對，期間與一名心儀男子發生親密激情行為，沒想到受邀到場的李姓女閨蜜竟醋勁大發，私下偷拍兩人親密過程後，透過社群軟體發送給友人觀看，被害女子得知自己成活春宮女主角後大為光火提告，新北地檢署訊後依妨害秘密罪嫌將李女起訴。

起訴書指出，李女去年11月接受被害女子邀約，前往新莊區一家汽車旅館參加閏蜜的生日派對，席間李女對一名到場的男子心生情愫，但沒想到該名男子卻與自己閏蜜相談甚歡，女閨蜜甚至利用眾人離開後，刻意留下該名男子在汽車旅館內過夜。

由於李女也對該男子心生好感，不滿女閨蜜竟搶先一步，竟偷偷在房門外以手機偷拍女閏蜜與該名男子激情性愛影片，事後將影片透過手機通訊軟體傳給一名朋友分享外，還上傳到臉書個人頁面供人觀看，女閏蜜事後得知怒告李女偷拍。

李女接受警方詢問時坦承偷拍，但強調僅傳給一名友人觀看，至於臉書個人頁面上的影片是誤傳，發現後已迅速刪除，絕無故意散播之意。新北地檢署審理後，認為李女確有偷拍並上傳分享給他人觀看之實，依妨害秘密罪對李女起訴。



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