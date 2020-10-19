　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

浴室門生出「詭異白團」！沖掉竟又秒速冒出　神人一查曝真相

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼浴室門垂掛「白色卵狀物」…他沖掉又秒冒出　網驚：快換門。（圖／翻攝自臉書）

▲網友浴室門長出詭異白卵，「沖掉又秒冒出」讓他看傻眼。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書「爆系知識家」表示，她家的浴室門近期出現一團「詭異白團」，外觀為一顆顆圓形看似象蟲卵，而且沖掉後不久又會重新冒出來，似乎怎麼清都清不掉，讓他感到相當納悶「請問，有人知道這是什麼嗎」，照片曝光後也引發網友熱烈討論。

原PO在爆系知識家透露，她在浴室的門上發現這一團卵狀物體後，曾經使用水把該物體沖掉，不久白卵一下子就又冒出來，讓她看了相當無奈，後來打電話詢問除蟲公司，對方告知該物體不是白蟻卵，「難道是黴菌嗎」、「該怎麼處理」、「有人知道這是什麼嗎。」

照片曝光後也引發網友熱烈討論，有人說「浴室的門應該是木頭的，把門換掉應該可以解決問題」、「發泡劑？」、「外觀跟福壽螺的蛋好像喔，可是這是白色的」、「門內的填充物嗎，感覺要換門了」、「繼續沖，拿清潔劑去噴它」、「似乎有點像黴菌」、「好像稀飯」、「擦完還有，就用火燒吧，至少要知道造成的原因。」

▲▼Brefeldia maxima。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

▲有網友以「木門、潮濕」等關鍵字搜尋，發現與原PO照片中相似的物體。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

也有人分析，應該是局部起泡，原因可能有3種，第一是「噴膠不均勻，造成局部膠量偏少，使強度下降」，第二是「PVC含有增塑劑，老化或受熱後，增塑劑易向表面遷移，影響粘結強度」，第三是「吸塑機內加熱管出現問題，造成溫度不均」，最後建議原PO換門。

也有人以「木門、潮濕」等字在網路搜索，發現原來是一種「Brefeldia maxima」非寄生黏菌，通常在大雨或過度澆水後會出現在樹皮上面，相關的照片與原PO貼出的照片很相似。原PO也回應，「我覺得這是最像的唉，我都查不到」、「昨天沖掉之後，先用漂白水噴過了，目前是沒有再一直冒出來，再觀察看看。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

浴室門生出「詭異白團」！沖掉竟又秒速冒出　神人一查曝真相

孩子拍出「最萌體型差」！好市多買垃圾桶　實體收到讓她秒笑噴

宛如神話生物！母鯊腹中藏「獨眼白鯊魚」　一驗才知「真正原因」

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

徐若瑄同台林依晨：要跟她要電話　許光漢「鬼滅之刃」髮型..瘦子酷一半被逗笑XD

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

浴室門生出「詭異白團」！沖掉竟又秒速冒出　神人一查曝真相

孩子拍出「最萌體型差」！好市多買垃圾桶　實體收到讓她秒笑噴

宛如神話生物！母鯊腹中藏「獨眼白鯊魚」　一驗才知「真正原因」

浴室門生出「詭異白團」！沖掉竟又秒速冒出　神人一查曝真相

CBA／劉錚加盟上海首戰15分9籃板　28分慘敗前東家廣廈

生物科技暨健康產業研討會　產、官、學、研各界齊聚嘉大

柴林國小晉級國際級機器人決賽　北回扶輪社贊助費用縣府買單

惡匪五股拒檢！遭警「連開11槍」追3公里　爆胎棄車落跑

元健天籟列車捐贈600台助聽器　嘉市民聽力損失達60分貝者免費

冬夜追星首選阿里山　「冬夜星團季」生態營19日開放報名

感受大漠風情　故宮南院「蒙古月」熱鬧登場

蔡易餘舉行養殖漁業座談會　討論虱目魚價格下跌及移工申請

嘉美館開館搭配搖滾音樂祭　再推光織影舞加碼無人機展演

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

新奇熱門新聞

好市多買垃圾桶　實體收到秒笑噴

宛如神話生物！母鯊腹中藏「獨眼白鯊魚」

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

花蓮美崙溪史前魚種　鱷魚火箭

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

影／女模教辨假奶　網：原來如此

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

「5G很快」！杜蕾斯「神級文案」網讚爆

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

鞋子灰綠vs粉白？吵2年真相曝光了

女性胸型分7種　大多數人屬這種…

更多熱門

關鍵字：

白卵

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

新北重機哥被起底　跑山狂跨越雙黃線

新北警連開11槍　惡匪衝撞逃逸

嘉義女火場救兒成焦屍！鄰居還原現場：哭得好可怕

網拍老闆娘墜15樓亡　閨蜜目睹全程崩潰

大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆：怎麼不去打工

上兵跑3000m超過15分鐘！士官長「碼表歸零」報過關

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面