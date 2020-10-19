浴室門生出「詭異白團」！沖掉竟又秒速冒出　神人一查曝真相

▲網友浴室門長出詭異白卵，「沖掉又秒冒出」讓他看傻眼。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書「爆系知識家」表示，她家的浴室門近期出現一團「詭異白團」，外觀為一顆顆圓形看似象蟲卵，而且沖掉後不久又會重新冒出來，似乎怎麼清都清不掉，讓他感到相當納悶「請問，有人知道這是什麼嗎」，照片曝光後也引發網友熱烈討論。

原PO在爆系知識家透露，她在浴室的門上發現這一團卵狀物體後，曾經使用水把該物體沖掉，不久白卵一下子就又冒出來，讓她看了相當無奈，後來打電話詢問除蟲公司，對方告知該物體不是白蟻卵，「難道是黴菌嗎」、「該怎麼處理」、「有人知道這是什麼嗎。」

照片曝光後也引發網友熱烈討論，有人說「浴室的門應該是木頭的，把門換掉應該可以解決問題」、「發泡劑？」、「外觀跟福壽螺的蛋好像喔，可是這是白色的」、「門內的填充物嗎，感覺要換門了」、「繼續沖，拿清潔劑去噴它」、「似乎有點像黴菌」、「好像稀飯」、「擦完還有，就用火燒吧，至少要知道造成的原因。」

▲有網友以「木門、潮濕」等關鍵字搜尋，發現與原PO照片中相似的物體。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

也有人分析，應該是局部起泡，原因可能有3種，第一是「噴膠不均勻，造成局部膠量偏少，使強度下降」，第二是「PVC含有增塑劑，老化或受熱後，增塑劑易向表面遷移，影響粘結強度」，第三是「吸塑機內加熱管出現問題，造成溫度不均」，最後建議原PO換門。

也有人以「木門、潮濕」等字在網路搜索，發現原來是一種「Brefeldia maxima」非寄生黏菌，通常在大雨或過度澆水後會出現在樹皮上面，相關的照片與原PO貼出的照片很相似。原PO也回應，「我覺得這是最像的唉，我都查不到」、「昨天沖掉之後，先用漂白水噴過了，目前是沒有再一直冒出來，再觀察看看。」