報應！已婚渣男出軌空姐　花430萬拋棄元配後被戴綠帽毀婚

▲大陸一名男子雖然已婚，但認識一名空姐後展開瘋狂追求，甚至與元配離婚，沒想到要與空姐結婚時，卻遭到悔婚。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

大陸一名男子沈楊（化名），雖然結婚了，但卻與一名空姐小芳（化名）發生婚外情關係，沈楊為了小芳，不僅豪擲人民幣近百萬元（折合新台幣約430萬元）追求，甚至與元配離婚，沒想到沈楊先是發現小芳與同事也有不正當關係，後來在談妥婚禮後，沈楊又遭到小芳悔婚，現在沈楊希望小芳返還追求中的花費，共計人民幣70萬元。

根據《網易新聞》報導指出 ，沈楊在2019年初結識了擔任空姐的小芳，雖然沈楊已經是人夫，但沈楊對小芳解釋，自己與元配屬於創業夥伴兼同事關係，兩人之間並無感情，面對體貼入微又出手闊綽的沈楊，小芳選擇了無視。

交往期間，面對小芳的需求，從點早餐、外賣、請她同事吃下午茶、給家人買機票，甚至是購買包包、手錶等奢侈品，沈楊無不答應。在今年8月，在元配的要求下，沈楊離婚了。沈楊原以為可以與小芳順利的發展，但卻在這段時間，發現小芳的行為模式開始變得奇怪，不僅行蹤不明、打電話不接，甚至多次倉卒掛斷視訊。後來沈楊才知道，小芳原來與同事也有不正當的關係。

後來小芳的母親找到沈楊，希望兩人能放下過去的一切、順利得結婚。沈楊答應後，沒想到小芳突然悔婚，指稱自己無法面對即將到來的婚姻生活，再加上沈楊育有一子，如此狀態遭到小芳同事的強烈反對，於是小芳決定悔婚。

面對小芳的解釋，沈楊表示，自身的狀態在交往過程中毫無隱瞞，相處過程中也多次提及結婚的事情，「我也是抱著這樣的目的，才會對你這麼好，不然誰會談個戀愛花費百萬？」最後，沈楊要求小芳退回交往時期的花費人民幣70萬元，但小芳並未接受。

當地律師受訪時表示，沈楊在婚姻期間內給小芳的贈禮花費，可根據《民法總則》第一百五十三條，以違背公序良俗為由，由「夫妻」共同起訴要回。而沈楊離婚後對小芳得花費，日常吃飯花銷屬於禮尚往來、無須返還。但如買房、買車、買包等大筆消費，實質上是「附加結婚條件的贈與」，若因戀愛失敗而分手的，受贈方仍佔有該貴重財產，則構成法律上的不當得利，贈與方有權要求對方返還。

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