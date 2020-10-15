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遭爆賣屋詐財「A股東8千萬」！徐乃麟怒告妨害名譽…2造謠者下場曝

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▲▼徐乃麟記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲徐乃麟曾召開記者會澄清買屋詐財。（圖／資料照）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

大龍蝦公司合夥人蔡姓建商、曹姓女子2019年5月向週刊爆料稱，藝人徐乃麟去年5月「假賣屋真詐財」，騙他們逾8000萬元；徐為捍衛清白，開記者會澄清，怎料蔡男、曹女闖入大鬧，讓他認為名譽受損，決定提告2人妨害名譽。對此，北檢調查後，今（15日）認定，蔡男、曹女明知只是借名登記，卻誣指是賣屋詐財，依加重誹謗罪嫌起訴2人。

檢方調查，大龍蝦公司陳姓負責人與徐乃麟熟識，2014年經曹女告知公司有機會於大陸發展開公司，為了大量資金，便決定向徐乃麟購買其內湖區的豪宅，總價近7000萬元，以此向銀行增貸，惟陳男信用問題，後來商議後，由蔡男名義購屋，曹女協辦過戶及貸款事項，而真正購買人則是陳男。

2015年4月陳男匯了200萬訂金給徐乃麟，雙方簽訂買賣契約書，由蔡男申請貸款，並支付尾款約5500萬元，辦理過戶事宜後，再向銀行辦理增貸1000多萬元，另外蔡男與徐乃麟還向友人借款，以豪宅擔保辦理二胎借款約1500萬元，讓曹女順利於大陸擔任大龍蝦子公司中弘公司負責人。

孰料，到了2016年，陳男因財務困難，遲遲未支付購屋款、銀行房貸利息，經銀行向申辦貸款的蔡男催討後，徐乃麟得知豪宅將被法拍，雙方提議解除買賣契約，該豪宅於2016年4月完成過戶返還給徐乃麟，後續由徐乃麟支付房貸；然而，蔡男、曹女卻在2019年5月向週刊媒體爆料稱「徐乃麟假賣屋真詐財、A股東8000萬元」；兩人另提告徐乃麟詐欺、侵占、誹謗等罪，認為房子未點交，還被拿去設定抵押，徐乃麟更在群組稱曹女「妳這個女人吃乾抹淨」、「妳心腸有多壞多險惡」等語，案經士檢調查後，認全案屬借貸擔保糾紛，徐批評讓人不悅但都有根據，處分不起訴。

►徐乃麟被控假賣屋詐千萬本票　不起訴理由曝光：借貸擔保糾紛

當時，徐乃麟曾多次召開記者會，除了秀出蔡男過去「有財務狀況，欠房屋尾款1000多萬元」等手寫書，駁斥週刊指控，強調相關抵押設定雙方都經雙方同意；徐也提到整個買屋和投資過程都由曹女主導，當初他為在大陸投資大龍蝦公司，而曹女因在上海體育總局搞不成，所以向他借4000萬元，雙方協議後，他出借1000萬元給大龍蝦公司。

▲▼0522 徐乃麟說明記者會-曹小姐,徐乃麟。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹女闖入記者會。（資料照／記者黃克翔攝）

徐乃麟指出，「陳男傾家蕩產，我當然也會害怕，曹女是建設公司老闆，我要她簽本票，以4個月無息貸款借出，曹也簽下本票1000萬元，過了6個月他只給我190多萬人民幣給我，經過匯兌不到950萬元，我也沒有講任何話，我沒有去要匯差。」然而，蔡男、曹女卻在記者會過程中闖入大鬧、多次向媒體控訴，讓徐乃麟相當無奈，決定提起妨害名譽告訴。

對此，檢方調查買賣過程、傳喚相關證人後，認定蔡男、曹女爆料事實不符，明知只是借名登記，卻誣指是徐賣屋詐財，利用徐的藝人身分來誇大控訴，足以毀損、影響徐的外在形象、社會評價，並發現蔡男曾在士檢另案承認過此事，因此依加重誹謗罪起訴2人。

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