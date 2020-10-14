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邪念也「心電感應」？　驚世雙胞胎…各自對學生下毒手

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驚世雙胞胎先後因猥褻學生被捕入獄。（翻攝自迪卡爾布郡警長辦公室）

▲驚世雙胞胎先後因猥褻學生被捕入獄。（翻攝自迪卡爾布郡警長辦公室）

圖文／鏡週刊

高中時期被稱為天才運動員的孿生兄弟，因緣際會下到不同學校教書，在28歲這年先後因為猥褻未成年學生被捕入獄。

美國阿拉巴馬州出現一對驚世雙胞胎。根據迪卡爾布郡當地報紙《Times-Journal》報導，上週五（9日）上午，1名被指控與學生有不當性接觸的男性教師兼教練遞出辭呈，隨後被捕入獄。奇葩的是，該男的雙胞胎兄弟，幾天前才因為對學生作出不當行為被捕。

佩恩堡市立學校校長坎寧安（Jim Cunningham）發表聲明，迪卡爾布郡警長辦公室於9日上午6點42分通知他，該校28歲的教職員多納萬道爾頓（Donavan Dalton）被指控與學生發生不當性行為，該員於7點遞出辭呈，教育委員會10點召開緊急會議，批准其辭呈，並宣布將全力配合警方調查。

驚世雙胞胎在高中時曾被視為「天才運動員」，任教後卻猥褻學生。（翻攝自迪卡爾布郡警長辦公室）

校長祕書奇特伍德（Donna Chitwood）補充，道爾頓於2015年進入該校成為圖書館約聘助理，2017年8月1日轉正，擔任全系統（system-wide）特殊教育老師，身兼校網總教練和8年級女籃教練。

當地媒體卻驚訝地發現，道爾頓在別校任教的雙胞胎兄弟達斯汀道爾頓（Dustin Dalton），在同一週（5日）因為「出自不道德目的誘騙兒童」、「散布猥褻物」被捕，且雙胞胎同樣也擔任8、9年級的男籃、排球二軍和男女網球隊教練。

達斯汀任教的西爾瓦尼亞高中恰好為兄弟母校，據知情人士稱，兄弟在高中時期被稱為「天才運動員」，尤其擅長籃球與網球，沒想到多年後兄弟雖然因運動天分獲得教職，卻濫用職權，終招惡果。

根據監獄網站，後入監的多納萬道爾頓尚未獲得保釋機會，先入監的達斯汀道爾頓則於上週二（6日）以15萬美元（約新台幣430萬元）交保獲釋，也沒有安排初次聽證會。案件仍在調查階段，警方呼籲被害者或知情人士出面指控，並保證檢舉人的姓名及身分資料將獲得保密。

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