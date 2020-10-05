別急著做美白？「6種化妝tips」搶救黃板牙　笑起來更明亮白皙

▲想讓牙齒看起來白皙，又不想花大錢做美白，其實只要在化妝時多使用一些小技巧，就能稍微騙過眾人眼睛。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

無論多麼努力照顧牙齒，每天吃下的食物、咖啡還是不免會讓牙齒染色。不論何時何地都閃耀一口白牙的明星，其實也會面臨牙齒漸黃的問題，但他們為了演藝工作，不免需要砸大錢在牙齒美觀上，小資上班族想用簡單省錢的方式延緩牙齒變色，或想利用小技巧「騙過大家的眼睛」，國外網站《Bright Side》就針對這些心願，整理出6種化妝Tips，讓女孩們不用刻意花錢美白，就能輕鬆讓牙齒「白一階」。

1.用粉裸色唇線筆勾勒嘴唇

《Bright Side》表示，唇線筆幾乎和口紅一樣重要，但它經常被人們遺忘。重要的點在於它能加強唇部輪廓，並讓唇膏色澤更持久。另外，也要特別選擇偏粉紅的裸色，若選擇偏桃紅、橘棕的裸色，它們溫暖的底色反而會加重牙齒的黃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.充分使用打亮

打亮是一種能加強臉部輪廓的好工具，用得巧還能讓唇部、牙齒看起來更加明亮。只要打亮在顴骨上方，鼻樑以及唇峰上，整張臉亮起來的同時，也能讓微笑與牙齒看起來更為亮眼、具有活力。

3.做一些仿曬效果

對於肌膚偏白底的人來說，燙金粉或古銅色仿曬乳液可以得到宛如日曬後的健康小麥色皮膚，但是《Bright Side》曝露少有人知道的是，這些仿曬效果還能讓牙齒看起來更白！特別是選擇啞光古銅粉，可讓仿曬顯得更自然、更有型，自然與牙齒的顏色形成強烈對比，讓齒面看起來更為突出明亮。

4.加強眼影

若不想讓牙齒過於被人注意，另一種方法就是加重眼影，讓眼影成為臉上的關鍵重點，讓人們對牙齒的注意力轉移、專注眼彩。這時，眼彩基本妝容就是強調黑色眼線和捲翹睫毛膏，眼影的部分可選擇偏藍色系，例如淺藍色、紫色、綠色或青綠色，用來與牙齒形成更多對比，並同步使眼妝更為突出。同時也要避免使用偏橘眼影，避免使牙齒看起來更加偏黃。

5.選擇偏藍或冷色調唇膏

這個方法據聞是來自美國天后碧昂絲的御用化妝師約翰爵士（Sir John），他認為，亮白微笑的關鍵就是選擇帶有偏藍底色或冷色調的唇膏，選擇紫色也很合適。東方人可選擇偏冷色的粉色、紅褐色，同時也和眼影一樣，為了不讓牙齒顯得更黃，需避免使用暖橘色系的唇膏。

6.上唇彩的步驟做好做滿

唇彩不僅可讓嘴唇看起來更明亮、飽滿，也可以讓牙齒看起來更白。關鍵在於，使用之前要先用護唇膏好好地滋潤嘴唇。保養過後，再塗上帶有冷色調口紅，再塗上帶有光澤感的唇蜜，尤其點在唇部中間，讓嘴唇看起來波啵亮動人，牙齒也會更為突出明亮。