高雄「情色教父」被砸場　22秒畫面曝光！藏鏡人指揮犯案

▲茶行被砸後，警方在現場拉起封鎖線。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日前高雄苓雅區的一家高檔酒店，有幾名酒客與業者起爭執，當場持球棒砸店，不久後，三民區一家知名茶行也被多名黑衣人持棍棒鬧事，造成茶行黃姓負責人座車毀損，轄區警方到場還對空鳴槍，將涉案11人全數帶回；目前網路上更流出一段22秒的砸店影片，只見有一名不明人士刻意持手機在現場拍攝，疑似背後有藏鏡人指使犯案，相關案情警方目前還在偵辦釐清中。

9月29日凌晨3點10分，高雄市苓雅區自強三路的一家高檔酒店，有3名男子入店消費後，不滿稱「小姐轉檯太慢」，就持球棒破壞店內物品；轄區苓雅分局成功派出所員警接獲報案到場，3名男子態度依然囂張狂妄，警方迅速對空鳴2槍示警，將3名滋事男子逮捕。

不料就在4點30分左右，三民區大連街一家知名茶行，突然有2輛轎車停在店門口，5名男子持球棒下車，就朝停在門口的茶行黃姓負責人的黑色休旅車和2輛機車猛砸，整個犯案過程不到1分鐘。

車上還有一位不明人士進行指揮，並持手機將犯案過程錄下po網，警告及挑釁意味相當濃厚。 警方調閱監視器後，研判砸酒店、茶行的都是同一批人馬，立即以車追人，30日下午就在台南市逮捕9名滋事份子，並查扣4部車輛及棍棒、手機等證物。

高雄市警局長劉柏良表示，不容許外縣市份子到高雄滋事，苓雅分局、三民一分局則指出，酒店與茶行被砸事件，不排除案件有關聯性，仍持續追查幕後主使者。

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