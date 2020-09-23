酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　身分起底！竟是海軍陸戰隊正妹

▲酒店妹琳琳可以在20多秒就將一瓶「XR21年」解決，讓一旁客人都看傻眼，影片遭PO上爆料公社後瞬間爆紅。（圖／截取自爆料公社）

圖、文／CTWANT

網路上近日瘋傳吸管喝威士忌的影片，鏡頭中的女子大口猛吸，30秒內就將整瓶酒喝完，海量程度讓人咋舌。本刊循線找到女主角琳琳（化名、29歲），她是海軍陸戰隊志願役退伍，目前在高雄知名酒店擔任公關，26歲前可說每喝必醉，還曾因嚴重酒疹送醫，去年才突然「脫胎換骨」，而她最大夢想是開早餐店，目前已取得中餐丙級廚師證照，預計明年轉換跑道，開啟新的人生。

這間高雄高檔的酒店，巴洛克式建築在華燈照射下，閃耀有如歐洲古典城堡，穿著各色洋裝的女公關在金碧輝煌的大廳穿梭來去，衣香鬢影讓人目不暇給，但琳琳一現身便立刻奪走大眾目光，170公分的高䠷身段，和精緻臉龐在多位佳麗中顯得格外突出。

琳琳穿著白色蕾絲禮服緩緩走進包廂，她舉止優雅、談吐大方，巧笑倩兮的招呼在座客人，舉手投足間都帶有迷人丰采，手上的烈酒更一杯接著一杯，輕鬆程度就像「喉嚨借過」，深不見底的海量讓現場賓客都看傻了眼，她就是近日網路瘋傳「吸管喝威士忌」影片的女主角。

▲琳琳的好酒量遠近馳名，不少客人特地造訪，只為目睹這位「酒國傳奇」。（圖／CTWANT提供）

根據影片，琳琳曾以雷霆萬鈞的氣勢牛飲，700毫升濃厚威士忌被迅速消滅，時間只需30秒，另段畫面則是她與客人打賭而拿起吸管，大口猛吸讓「XR21年」立馬見底，20多秒就解決瓶中物，一旁滿臉通紅的客人看得瞠目結舌，但難以想像的是，琳琳過去幾乎每喝必醉，更曾因喝酒被送入急診室。

「我不喜歡喝，酒放在那也不會主動去拿。」琳琳說，她以前喝2杯啤酒就能醉倒，身體還會嚴重起疹而脫送醫，去年在客人慫恿下喝乾整瓶威士忌，才意識到自己「脫胎換骨」，靠這項「特殊技能」打出名號，超夯人氣讓她收入水漲船高，還有大老闆開出9萬月薪要聘其擔任「酒秘」護駕。

本刊調查，琳琳曾是游泳頂尖選手，憑藉優異成績保送大學，但她不適應教室和書本，休學後果斷投身軍旅，進入海軍陸戰隊服務。雖然部隊的體能訓練對她而言不是問題，但規律保守的風氣與其喜歡自由的個性格格不入，4年約滿後便決定回歸社會，因緣際會到了這家酒店來工作。

▲殊不知，琳琳在從事酒店業前，竟然是國軍自願役，還在海軍陸戰隊中服務。（圖／琳琳提供）

「我生命中有很多貴人，在這個行業還有很多人保護我。」琳琳提到，這家店不接「藥桌」，高檔消費也連帶拉升來客素質，客人多半會尊重小姐意願，即使有人藉酒裝瘋試圖吃豆腐，多半能以撒嬌等交際手腕順利化解，她也堅持不收客人的高價禮物，避免給自己帶來困擾和壓力。

雖然在酒店工作愉快，琳琳心中還是抱持著美好願望，她最大夢想是開一間工業風的早餐店，去年也順利考取中餐丙級廚師證照，預計明年便要去圓夢，轉換跑道以開啟新的人生。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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