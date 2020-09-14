中國對美「單烷基醚」祭反補貼調查　限期20日內登記配合

▲中國商務部再對美國進口產品發起反補貼調查。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國商務部日前對原產於美國的進口相關乙二醇、丙二醇的單烷基醚進行反傾銷立案調查後，9月14日，再公告對上述產品進行「反補貼」立案調查，明列美國政府對企業的105項補貼項目，要求美方的利害關係方、政府應於公告發布起20天內，向中方登記參加調查，否則中方可根據「可獲得的事實作出裁定。」

中國商務部貿易救濟調查局14日公告，於2020年7月17日收到江蘇怡達化學股份有限公司、吉林怡達化工有限公司和珠海怡達化學有限公司提交的反補貼調查申請；對此，中方已於月27日向美國政府發出磋商邀請，並於9月10日與美國政府進行了磋商。

公告在反補貼調查項目中，列出由美國政府向美國相關企業提供的補貼項目共105項。中國商務部指出，利害關係方、利害關係國政府應於本公告發布之日起20天內，向商務部貿易救濟調查局登記參加本次反補貼調查。

如若美方不願合作，中國商務部表示，根據《中華人民共和國反補貼條例》第二十一條的規定，利害關係方、利害關係國政府不如實反映情況、提供有關資料的，或者沒有在合理時間內提供必要信息的，或者以其他方式嚴重妨礙調查的，商務部可以根據可獲得的事實作出裁定。一般而言，中國可對相關自美進口商品課徵高額反補貼關稅，作為懲罰。



乙二醇和丙二醇的單烷基醚為無色透明液體，主要用作溶劑、分散劑和稀釋劑，也用作燃料抗凍劑、萃取劑，也是重要的有機合成原料。應用在光刻膠、覆銅板、電子化學品、汽車製動液、飛機燃料防冰劑、塗層材料、印刷油墨、紡織印染、醫藥農藥、日用化學品等領域。

中國商務部稱，本次調查自2020年9月14日起開始，通常應在2021年9月14日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年3月14日。

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