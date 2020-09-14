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衡山指揮所發布「電光捷報」　啟動漢光兵推120小時不斷電

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▲▼總統蔡英文曾進入衡山指揮所三軍聯合作戰中心。（圖／軍聞社）

▲總統蔡英文曾進入衡山指揮所三軍聯合作戰中心。（資料照／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

國軍衡山指揮所14日清晨6時發布「電光捷報」，正式實施連續5天24小時不間斷的「電腦兵棋推演」，考驗各級指揮官作戰決策及指參作為能力，但今年由於受到新冠肺炎疫情影響，美軍這次未派觀摩團。

漢光36號演習由於碰上新冠肺炎疫情的影響，是多年來首次以「先實兵，再兵推」的模式進行，而實彈演習已經於7月份拉下帷幕；至於電腦兵推，則於14日至18日進行，要考驗各級指揮官作戰決策及指參作為能力。

不同於過往的是，過去美軍依照慣例都會派觀摩團來台，在兵推結束之後，給予回饋跟意見。但是，本次受到新冠肺炎疫情的影響，美軍則不會派團，將由我自行完成兵推演練。

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