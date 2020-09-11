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帶網美闖淡海輕軌！攝影師「日系拍攝」慘了　3人影片曝光

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▲▼帶網美闖淡海輕軌！攝影師「日系拍攝」慘了　3人影片曝光。（圖／東森新聞）

▲李姓攝影師帶小模網紅到淡海輕軌藍海段拍照。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名攝影師近日帶著同行及網紅，3人闖入新北市淡海輕軌藍海段拍攝，並將過程PO上IG大讚「好日系」，遭民眾檢舉後依法開罰。新北市捷運局公司表示，藍海縣已在試車，電力設備有送電，民眾進入會有感電的危險。

李姓攝影師日前跟同行帶著小模網紅闖入管制區，進入施工中的淡海輕軌「藍海橋」的軌道段，還在IG發出3人拍攝影片說「這邊（拍照）意外日系啊啊啊」，被眼尖網友發現後檢舉。

「真的有犯錯」李姓攝影師表示，他當下看到有民眾走上去，才會跟著對方走上去，以後絕對會更小心，不會再犯第二次這樣的錯誤。

▲▼帶網美闖淡海輕軌！攝影師「日系拍攝」慘了　3人影片曝光。（圖／東森新聞）

▲藍海段已放上禁止進入的標示。（圖／東森新聞）

新北大眾捷運公司副總經理詹炯潁表示，淡海輕軌已在運行，藍海線也在試車中，設備裝置都屬於高壓電力系統，民眾闖入會有感電的危險。此外，目前攝影師闖入路段已放上「禁止進入」的警示牌。

新北市捷運局公司表示，3人確定闖入「藍海橋段」，已通報捷運警察，將依《大眾捷運法》第50條第1項第3款，「進入大眾捷運系統之路線、橋梁、隧道內，雖未造成列車延誤滿5分鐘」，針對違規樣態開處罰鍰1500元至7500元。

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