闖禍的沒事！轎車遭追撞「逆停內車道」秒被小貨車重擊...2女慘死

▲國道一號新營段，2日晚間11點發生轎車與貨車的嚴重車禍，總共造成2死1傷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、徐愷昕／台南報導

國道一號新營段2日晚間11點許發生一起嚴重車禍！一輛大貨車疑未注意路況追撞上前方一部轎車，致該轎車逆向衝至內側車道，下秒車頭又遭後方一輛原行駛於內車道的小貨車撞擊！據了解，此事故一共造成轎車上駕駛及乘客2女死亡，小貨車駕駛重傷。

26歲劉姓男子2日晚間11時許駕駛大貨車行駛至國一北上290.4公里處時，疑未注意前方狀態追撞轎車，致轎車當場失控逆向停於內側車道上，此時，一輛原本行駛於內側車道的小貨車因閃避不及，當場重重撞擊轎車車頭。

台南市消防局獲報後緊急前往處理。抵達現場後發現轎車嚴重受損變形，車頭、車尾已經凹陷，而車上一名61歲李姓女駕駛及1名62歲林姓乘客已經當場無生命跡象，緊急送醫後仍傷重不治。

至於34歲江姓小貨車男駕駛被救出時肋骨骨折、頭部損傷併石眼撕裂傷，所幸經送柳營奇美醫院救治已無生命危險，現場僅劉姓大貨車駕駛未受傷。目前國道警確定劉男及江男皆無酒駕，不過詳細車禍原因仍待有待釐清調查。

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▲▼銀色轎車嚴重受損變形，車頭、車尾都已經凹陷。（圖／記者林悅翻攝）