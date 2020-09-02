美軍宣布：B-21「隱形轟炸機」首飛延期　機隊改造進度受影響

▲美軍新一代遠程戰略隱形轟炸機B-21「突襲者」（B-21 Raider）。（圖／翻攝自諾斯洛普•格拉曼（Northrop Grumman）官網）



記者林彥臣／綜合報導

美軍重點軍事計劃之一「遠程打擊轟炸機計劃（LRS-B）」，計畫打造出一款新型的隱身戰略轟炸機B-21，取代所有其他戰略轟炸機。但是現在美軍宣布，首飛計畫將會延後實施。

美軍原定將於2021年12月進行B-21「突襲者」（B-21 Raider）轟炸機首飛，但是空軍第8軍軍長韋瑟林頓（Mark E. Weatherington）少將表示，美國空軍預計，

諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）製造的B-21將不會在2022年之前進行首飛。

B-21為次音速轟炸機，並根據空氣動力學採取飛翼式佈局，主要優點是極低可探測性。B-21轟炸機的戰鬥載荷，將低於其前輩B-2「幽靈」轟炸機，但是B-2造價太貴，美國目前僅生產了21架。

美軍目前正對轟炸機隊，進行重大的改造計畫，空軍現役的157架當中，包括61架B-1B槍騎兵、76架B-52H同溫層堡壘、20架B-2幽靈轟炸機，當B-21正式服役之後，將陸續把B-1B與B-2陸續退役，機隊總數也將從現在的157架，減少到140架。

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