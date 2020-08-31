宜蘭Google地圖驚見「納斯卡線」　實地空拍照曝光

▲ Google地圖驚見「神秘地貌」，網友直呼「好像納斯卡線。」（圖／翻攝自Google）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭縣大同鄉寒溪河有民眾透過Google地圖發現，河道上出現了一個宛如「排骨」的特殊地形，消息在網路曝光後立刻引發熱烈討論，有人形容是「宜蘭麥田圈」、「好像納斯卡線」，吸引許多空拍玩家前來朝聖。對此，宜蘭河川局表示，當地沒有任何人工設施，可能是受植被或水流影響，自然形成的。

照片中可以看見，寒溪河兩側的河床上長滿了綠油油的植被，但是若透過Google地圖用衛星圖像延河床查看，就能發現一個詭異的排骨紋路。有網友在使用Google地圖時發現，上傳到臉書社團詢問原因，宛如「納斯卡線」般神秘的地貌，隨即在網路上引發話題。

有空拍玩家看到網路社團的討論與照片後，決定帶著空拍機到現場一窺究竟，不過卻沒有發現明顯奇怪的影像，「是有一點點的痕跡，可是草全部長出來了」。實際詢問當地居民，居民也都說沒有發現過類似的景象，「我們這邊沒有看過這個，也是第一次看到這樣，沒有印象。」

▲宜蘭縣大同鄉寒溪河「神秘線條」，吸引許多空拍玩家前來朝聖。（圖／東森新聞）

宜蘭縣河川局表示，經過空拍比對之後研判，神秘地貌可能是植被或水流造成的，他們今年5月份的空拍畫面，也沒有發現類似的橫直排列的情況。第一河川局工務課長李建和說，「它應該是大自然的一個偶然的巧合啦，大家從畫面上可以看到，其實這地方是很自然的河道內，也沒有任何人工的設施。」

河川局指出，Google地圖可能拍攝時間較早，加上有過影像強化處理，所以條紋才會如此明顯，對比今年5月的空拍照片，還是能隱約看出條紋的模樣，只是造成該地貌的原因就不得而知了。

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