外約不付錢！他亮槍拿「暴斃丸」恐嚇傳播妹得逞　二審維持7年10月刑

▲約傳播妹不付錢，他亮出空氣槍恐嚇。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者崔子柔／綜合報導

高雄陳男叫「外送茶」想白嫖，竟亮出空氣槍、電擊棒威脅，還拿橘色「暴斃丸」恐嚇，稱「不聽話的話吃了會暴斃」等話，最後傳播妹心生畏懼讓他得逞。高雄地院判陳男7年10個月，陳男堅稱是「性交易」上訴，二審維持原判，全案可上訴。

判決書指出，陳男2016年10月20日透過LINE聯繫雞頭，談定以8000元價格外約傳播妹，但到了約好的汽旅時，他用現金1700元與7張1000元假鈔混在一起付款，他怕被發現，還在傳播妹清點時大叫轉移焦點，又亮出空氣槍說「我不會傷害你，如果你好好配合我，絕對不會受到任何傷害」，並取電擊棒開啟電源使其發出聲響。

陳男怕被害人以為是假槍，又拿出一顆橘色不明藥丸，稱若不聽他的，吃下這顆藥就會暴斃，傳播妹嚇得聽命行事，自行將衣服脫光任由擺布。

陳男得逞後又拿出橘色藥丸脅迫被害人吞下，恐嚇12小時內不准報警，待他安全到家後再給解藥，被害人信以為真，只好乖乖配合。

陳男擔心被害人向汽旅人員求救，騙說會支付剩下的性交易費用7000元，兩人才離開摩鐵，但事後仍藉故拒不補足偽鈔差額，被害人才憤而向警方報案，經員警通知陳男到案說明，並在其住處扣得空氣槍、電擊棒及其餘偽鈔。

▲被害人被嚇得只好乖乖就範。（圖／記者黃克翔攝）



陳男堅稱是性交易而非性侵，辯稱當時拿出空氣槍、電擊棒，只是向傳播妹展示，因先前曾被應召站騙過才想故意嚇嚇人，當時沒有拿任何藥丸或強迫傳播妹吞食，聲稱兩人事後一起離開，並非逃離或對外求援、報警，事後更與被告成為同居情侶關係。

應召站人員到庭為傳播妹做證，提供當時傳送強烈指責被告的訊息，且雙方所描述過程相似，認定被害人沒有揑造誣陷，但因為被告案發後與對方達成和解獲得原諒，且家中還有高齡父親及中風母親需要扶養，維持一審判決，依持凶器強制性交罪判刑7年10月，全案可上訴。