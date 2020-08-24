瘋電影／失眠的北風吹來愛情　愛情最真實的樣貌

文／賴賴

瘋言瘋語：

以為會是網戀的悶片，果然德國電影的節奏掌握和力道都恰到好處，一點都不沉悶，兩人的日常對話，其實和我們所有人的生活都相當近似，對於網友交往幾乎人人都有相同經驗，只不過兩造中有一位非單身，關係就會變得複雜，但這也探討了愛情真正的樣貌是什麼，無關道德，純愛激素和道德的戰爭。

劇本人設非常聰明，一位真正的受害者，是一位年長成熟的男性，以至於對於整個關係中，觀眾不會拋棄他，只想成就愛情，那麼結局變得無比痛苦和複雜，這部電影非常好看，很適合情侶觀賞，這其中對於愛情辯證有許多角度可以探討，除了親情友情，愛情是唯一能夠以光速超越所有關係並凌駕在上的聖物。

這是一部低成本的影片，卻在劇情中還不感覺單調，劇本是很大的功臣，而男女主角不僅輕鬆駕馭兩個小時幾乎只有彼此的內容，幕後宣傳的前男女朋友也創造高討論的宣傳點，這是電影宣傳很完美的範本，電影是好看的。



片 名：失眠的北風吹來愛情

英文片名：The Space Between The Lines

類型：愛情、劇情

上映日期：2020-07-31

片 長：02時03分

導 演：凡妮莎喬普(Vanessa Jopp)

演 員：亞歷山大菲林(Alexander Fehling) 、 諾拉提辛納(Nora Tschirner)

國 家：德國

語 言：德語

發行公司：海鵬

劇情大綱



如果我們都想愛，該冒險一試嗎？

艾咪寫了一封郵件跟〈來客〉雜誌取消訂閱，卻因一字之差，陰錯陽差傳到李歐萊克的信箱。艾咪三番兩次寄錯，李歐只好回信並禮貌地解釋了這場謬誤。李歐剛跟前女友分手，艾咪則號稱婚姻「幸福美滿」，兩個全然的陌生人，就這樣在虛擬世界裡魚雁往返，竟開始有了不尋常的感覺…。



個性木訥的李歐，剛結束一段失敗的感情，仍在療傷的他，竟從艾咪的信件得到了慰藉。他對她說：「我對妳很感興趣，但我也知道，這聽來有多麼荒謬」。



美滿幸福的艾咪，則在看似完美的婚姻裡，逐漸失去了對愛情的憧憬和靈感。她寫給他：「我突然間發現，這世上竟真的有像你這樣的男人」。



兩人遊走於親密與陌生之間，將一封封郵件當作親吻，在心上親吻了千百遍。但接下來，無可閃避的念頭「該見面嗎？」，這想法竟讓兩人開始猶疑不決，裹足不前…。究竟這份只透過傳送、接收、下載的愛情，能否經得起見面的考驗？如果兩人都想，他們該冒險一試嗎？

▲擁有正常家庭的女主，卻心靈外遇。

▲陰錯陽差介入別人的婚姻，其實自己是個害怕親密關係的孤僻男。

▲不忍感情付諸流水卻仍未見過男主。

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