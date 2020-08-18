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「每個人都在瞪你」搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

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▲台大法律系教授李茂生。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲李茂生說，當下於向該位女士說明「緊握扶手、站穩踏階」的意義。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

台大法律系教授李茂生分享近日搭台北捷運電扶梯時站在左邊，卻被後方一名女子說，「你要看看你後邊的人，每個人都在瞪你。」他表示，依舊繼續站在左邊，「縱然被羞辱，但被羞辱是必要的，因為沒有『被千夫所指的墮落』哪來的翻轉。」

李茂生在臉書說，13日拿行李搭捷運趕台鐵到花蓮，在大安站轉乘搭電扶梯，重點在於他刻意站在左邊；電扶梯頗長的，才搭了數秒，突然有位站在右邊的女士，「提醒我要有道德，因為我已經擋住左邊通道。」

請繼續往下閱讀...

李茂生表示，他一時怒氣衝腦，於是向該位女士說明「緊握扶手、站穩踏階」的意義；提醒其在電扶梯快走或奔跑是件危險的事情，為保護自己也保護他人，不管左右站穩後就不要輕易移動。

李茂生指出，不料，這位女士卻想用大眾「道德」的壓力，讓他感到羞辱，於是說「我是沒關係啦，不過你要看看你後邊的人，每個人都在瞪你。」

▼您搭北捷電扶梯，會站在右邊還是左邊呢？（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼台北捷運、捷運、北捷、手扶梯、電扶梯。（圖／記者陳俊宏攝）

李茂生寫道，「我不是不明白，為何錯誤的（危險）習慣會變成大眾的（愚昧）道德，但是說太白的話會很傷人，所以我沈默了，繼續站在左邊，一直到下了電扶梯。」

李茂生說，以個人「緊握扶手、站穩踏階」的實踐，改變錯誤的、危險的習慣一事並不簡單，特別這個習慣還披上了謙讓道德的外衣時，更是困難，但總是要有人做，「縱然被羞辱，但被羞辱是必要的，因為沒有『被千夫所指的墮落』哪來的翻轉。」

對此，有網友留言，「本身是教授，要有相對的涵養，自身行為造成他人不便是事實」；李茂生回應，「不便與危險，你選哪項？很顯然你是冒險家。不過，冒險家通常…」也有人說，「別人願意承擔風險換取幾秒，這行為剝奪了別人的選擇的權利」；李回「 真的要倒下去時，受傷的人是不分左右的。」

其他人則挺李茂生，「我一直都站在左邊，有人如果想走過去我會讓，但是我不以為電扶梯上站在左方有什麼錯」、「李老師，我支持你的作法」、「本來左邊就是可以站，支持」、「老師果真是有堅持的人，我都會默默被道德的眼光打敗。」

▼現在許多乘客依舊習慣北捷手扶梯「右邊站立、左側通行」。（資料照／記者張一中攝）

捷運忠孝復興站,捷運,通勤（圖／記者張一中攝）

一名網友則好奇發問，「如果在東京早上7點到9點上班狂潮的地鐵，您也會勇敢地站在電扶梯的右邊嗎？」李茂生回，「會。我做過。而且通常左右都站滿了人。更可笑的是，左右都在走。所以日本才會有『将棋倒れ』事件。」

使用台北捷運站內手扶梯，旅客全站在右邊，左側則留空間通行，是經年累月習慣下的特殊風景，網上也不時有激烈爭辯是否該「左右平衡」，避免損壞設備。北捷曾表示，長期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。

北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，會持續呼籲旅客使用電扶梯，發揮捷運禮讓文化、彼此尊重。

▼北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全。（圖／資料照）

▲捷運手扶梯，捷運電扶梯，手扶梯，電扶梯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▼李茂生臉書發文。（圖／翻攝李茂生臉書）

搭北捷電扶梯站左邊被說「每個人都在瞪你」　台大教授：被羞辱是必要的。（圖／翻攝李茂生臉書）

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