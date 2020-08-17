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「送行者isis」嗆殺高雄政府官員：我不怕死，可當前鋒　警方循IP鎖定1人

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▲▼網友不爽李眉蓁敗選嗆殺高市府官員 市警局組專案循lP鎖定1嫌。（圖／翻攝自臉書）

▲王浩宇在臉書爆料，李眉蓁敗選後，有韓粉質疑作票、揚言革命、殺高市府官員。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長補選15日剛剛落幕，民進黨桃園市議員王浩宇16日就在臉書爆料，「李眉蓁敗選後，韓粉質疑作票、揚言革命、殺高市府官員」，他決定報請警方介入調查。高雄市警方表示，他們接獲相關消息後，根據IP位置進行追查，初步已鎖定特定對象。

王浩宇爆料的Line對話截圖可以看見，一名暱稱「送行者isis」的網友在群組表示，「其實如果我們有召集一萬人，都有持重型武器、衝鋒槍、火箭筒，就可以直攻高雄市政府，民進黨肯定會害怕」、「我第一個不怕死，可以做前鋒，至於如何安排，就看你們高雄人。」

▲▼網友不爽李眉蓁敗選嗆殺高市府官員 市警局組專案循lP鎖定1嫌。（圖／翻攝自臉書）

▲一名暱稱「送行者isis」的網友在Line揚言要進攻高雄市政府。（圖／翻攝自臉書）

「送行者isis」甚至還在群組內上傳個人照片，高調說「這就我，我不怕這裡（群組）有內鬼，因為既然敢說，就什麼都不會怕」、「其實我在1999年去中國住了10年，也殺了很多二戰時留在中國的日本人」、「要先敲山震虎，用心理戰，殺幾個官員，民進黨才會害怕。」

高雄市刑大16日晚間表示，他們收到相關情資後，確實已經主動展開偵辦，不論當事人是為了惡作劇，還是有其他動機，警方絕不會掉以輕心，將全力遏止該恐嚇行為與製造恐慌的歪風，他們已經根據IP位置進行追查，初步鎖定特定對象。

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