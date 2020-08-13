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DIY「割包皮器」熱銷！陸網購套餐全包了...「小於4cm勿下單」

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▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸網購DIY割包皮器每月可銷售破千個。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

大陸網路現在流傳著一套獨特的《包皮過長 DIY 治療指南》，這些 DIY工具的價格高低不等，價位最高的也比公立醫院的手術費便宜了近10倍，90% 以上商品價格在人民幣200元（約新台幣846元）以內，其中像是「包皮阻復環」拼單只需 6.9 元起（約台幣29元），還貼心給出注意事項「小弟弟短於4公分者」請勿下單。

據大陸醫療媒體《丁香園》報導，針對包皮過長的難題，泌尿外科學把療程分為兩種，分別是物理治療法和手術介入派。所以這些DIY工具業分成兩派，像是一款中美合作尖端技術的「包皮阻凝膠」，這種就是純物理療法，
通常買家都是抱著「大概率沒用，但萬一有用」的想法。

▲DIY割包皮工具。（圖／翻攝自丁香园微信）

▲DIY割包皮工具的價位。（圖／翻攝自丁香园微信）

據報導，另一種則是55元（約新台幣232元）的「韓式包皮環切器」，它是由內外兩層塑料環構成，邊邊有一個調整大小的金屬環，和一條白線；用法則是將兩層的塑料環套在小弟弟上，包皮穿過內外環之間的縫隙，再用螺絲綁線繫緊固定，並佩戴 48 小時，「等皮膚壞死後，再用剪刀剪下」。

▲DIY割包皮工具。（圖／翻攝自丁香园微信）

▲韓式包皮環切器。（圖／翻攝自丁香园微信）

不過賣家並不會告訴你「 割包皮DIY 」的風險，綁線款的需要繫緊維持 48 小時以上，期間會有多種不適，排尿的過程也很艱難，因為還要翻開逐漸壞死的組織，殘留的尿液很容易引起細菌感染。

湖州市中心醫院泌尿外科的彭福生醫生表示，「包皮的構造並非千篇一律，而是因人而異，強烈反對未經醫學培訓的個人自己進行包皮切割；普通人不具備無菌意識，無法在家中做到嚴格的無菌操作，術後很容易發生感染現象」，而未經消毒的傷口，可能就會導致手術失敗。

▲DIY割包皮工具。（圖／翻攝自丁香园微信）

▲網友使用「韓式包皮環切器」成功的分享文。（圖／翻攝自丁香园微信）

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