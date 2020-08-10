首刷破2萬冊！龍應台《大武山下》共同作者是喵星人　「龍粉」敲碗全球電子書上架

▲花了一輩子而寫！龍應台《大武山下》共同作者是喵星人，「龍粉」敲碗全球電子書上架。（圖／龍應台臉書、時報出版提供）

記者林育綾／台北報導

在華人圈擁有極高知名度的作家龍應台，出版過散文、評論等各種作品，但30多年來首度創作長篇小說《大武山下》，表示是她「花了一輩子」寫出的作品，自7月預購以來，創下3千本簽名書搶購一空、首刷破2萬冊佳績，也登上書店暢銷排行榜華文創作類冠軍，如今電子書也在今（10）日起於10多家平台全面上架。

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▲龍應台發表首部長篇小說《大武山下》，首刷破2萬冊、3千本簽名書搶購一空。（圖／時報出版提供）



龍應台在台灣漁村、農村生活20多年，2017年移居屏東小鎮生活3年，她將這些歲月醞釀積累成小說《大武山下》，等於「花了一輩子來寫」。故事描述發生在大武山下小鎮，一位曾浪跡天涯的作家與一個14歲少女相遇，展開一段古道之旅，對於愛與生命的思辨跋涉。此外，小說多線進行，令人意想不到的是背後竟隱藏著一個近半世紀前，令人膽顫心驚的謀殺案，有如犯罪推理小說般的情節發展，完全顛覆了以往大眾對於龍應台作品的印象。

這也是一部涉及台灣特有種、原生種的動植物博物學作品，她從小即是植物狂，以人類學家的精神鑽研，不僅閱讀文獻史料，書中所提及的各種動植物，都是她親眼見過、親手摸過，有些甚至透過手繪的方式，一筆一畫地完成一幅幅獨特的塗鴉手繪圖，這次出版也收錄在書中，成為珍貴的插畫。

▲龍應台手繪插畫。（圖／翻攝自Facebook／龍應台 - Lung Yingtai）



龍應台堅信，每位作家都有義務為少年寫一本書，引領年輕一代讀者進入成熟的文學世界，為此花了不少時間研究西方國家如何進行兒童哲學課。她分享寫作動機，直言這次寫小說是一種必然，書中的所有素材不是來自於某種偶發的靈感，而是來自於他回到屏東潮州的日常生活，是生活中所接觸到人事物，催生了這部小說。

她認為「小說，不必辯論。」「以前寫散文的時候是『我來告訴你』，但寫小說比較像是『我不要告訴你了，我帶你去。』」深信小說才能夠讓讀者真正走進大武山，而在亂世裡讀小說是一件很幸福的事。

▲龍應台《大武山下》還有另一位「共同作者」，就是書中提到的貓咪「流氓」。（圖／翻攝自Facebook／龍應台 - Lung Yingtai）



《大武山下》還有另一位「共同作者」，就是書中提到的貓咪「流氓」，實際上就是在大武山下陪伴她的貓咪，書中的扉頁與章名頁，都有流氓的「足跡印記」相當萌。



▲龍應台發表首部長篇小說《大武山下》，各地「龍粉」頻頻向出版社詢問電子書上架的可能性。。（圖／時報出版提供）

電子書的上市，也讓全世界各地區華文讀者能夠「天涯共此時」在同一個文本、同一個境界裡做心靈的交流。由於新書發表後，讓許多海外讀者引頸期盼，等不及紙本書的郵寄運送時間，加上因新冠肺炎疫情影響，部分海外國家暫停寄送，時報文化表示，各地「龍粉」頻頻向出版社詢問電子書上架的可能性。

為了服務分佈在全球的廣大讀者，讓海內外都能同時下載電子書，同步閱讀，時報文化得到授權出版《大武山下》電子書， 8月10日起在Amazon全球、Apple Books、Readmoo、樂天Kobo、博客來、UDN讀書吧、讀冊TAAZE、Pubu書城、myBook電子書館、MOMO電子書城、Hami書城、凌網hyRead、台灣漫讀 bookwalker等十數家電子書平台上架。

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