綠營諷：藍營內建「習以為常」字典　聽到類似發音就翻成「習總統」

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨指控美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）10日拜會總統蔡英文時，稱呼她為「習總統」。對此，民進黨表示，這是藍營自行超譯；而綠營人士則嘲諷，藍營是內建「習以為常」電子字典，只要聽到類似發音，就自動翻譯成「習總統」。

針對阿札爾的談話，國民黨認為，他在第一時間以「習總統」稱呼蔡英文，他們感到非常錯愕，無法認同，並呼籲總統府應嚴正向美方抗議，並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。

對此，民進黨發言人顏若芳表示，阿札爾前往總統府拜會蔡英文總統，發表談話時就是以英文稱呼「President Tsai」，隨後其在推特上發文也是同樣稱呼「President Tsai」。

顏若芳表示，國民黨把阿札爾稱呼蔡總統的英文自行「超譯」成「習總統」，這種試圖破壞外交活動的議題令人費解，更不知道如此「超譯」的行為，究竟對台灣有何好處。

顏若芳批評，不知道國民黨是不是長期以來與對岸同聲共氣，且深度學「習」其用語，才會相沿成「習」的把外國政要稱呼蔡英文，自然超譯成「習」總統呢？

另外，民進黨人士也嘲諷，國民黨跟部分媒體，顯然是內建「習以為常」電子字典，只要聽起來相似，都會自動翻譯成「習近平」。

該人士說，可以理解極少部分政治立場不同的人的心情，但畢竟外交是所有國人的事，政黨對內競爭，但應該一致對外，台美關係升溫，是國人共同努力的成果，這種雞鳴狗盜的帶風向，只凸顯當事人的淺薄與無知。

▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

