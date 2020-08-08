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XPark水族館順遊必吃！獨家限定「海底寶寶餐」企鵝甜甜包、海洋冰沙超好拍

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▲▼XPark水族館順遊必吃！「頂呱呱Ｘ美國功夫茶」桃園新光影城店，推出獨家限定「海底寶寶餐」，企鵝甜甜包、海洋冰沙超好拍。（圖／業者提供）

▲XPark水族館順遊必吃！「頂呱呱Ｘ美國功夫茶」桃園新光影城店，推出獨家限定「海底寶寶餐」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

桃園近日新開幕的八景島水族館XPark成為話題焦點！為了呼應水族館特色，位在一旁的「頂呱呱X美國功夫茶」桃園新光影城店推出獨家限定「海底寶寶餐」，其中新品「企鵝甜甜包」、「藍色海洋冰沙」好吃又好拍，僅在該店限定販售。

八景島水族館XPark已在8月7日正式開幕，而「頂呱呱X美國功夫茶」桃園新光影城店也以水族館為主題打造設計，同步推出獨家新品「海底寶寶餐」、「藍色海洋冰沙」，海底寶寶餐139元，套餐包含甜甜包2個、鱈魚塊*3、阿勇雞塊*5、35元功夫茶中杯一杯，其中「企鵝甜甜包」特別印上企鵝圖樣，呆萌模樣超級可愛，鱈魚塊為金黃小魚造型，搭配水族館主題剛好。

▲▼XPark水族館順遊必吃！「頂呱呱Ｘ美國功夫茶」桃園新光影城店，推出獨家限定「海底寶寶餐」，企鵝甜甜包、海洋冰沙超好拍。（圖／業者提供）

▲「藍色海洋冰沙」以象徵海洋的藍柑橘為主，打造出漸層夢幻的單店限定飲品。（圖／業者提供）

「藍色海洋冰沙」以象徵海洋的藍柑橘為主，打造出漸層夢幻的單店限定飲品，原價每杯100元，即日起到8月31日特價85元。此外在31日前，還有專屬的「Xpark開幕限定餐」，套餐特價199元包含鱈魚塊*3 +阿勇雞塊*5 +企鵝甜甜包*2+原味雞塊200g+藍色海洋冰沙M*1。另外購買任一套餐+49元，可加購原價69元的鱈魚塊一份，每份套餐限加購一份。

業者表示，這次是頂呱呱攜手美國功夫茶在桃園開設的第一間分店，也是頂呱呱首間開放式廚房店型，座落在今年最受矚目的八景島水族館XPark隔壁的新光影城，讓逛完水族館的民眾，一出來就可以到隔壁吃炸雞、喝珍奶，各種炸物、多款手搖飲料。

▲▼XPark水族館順遊必吃！「頂呱呱Ｘ美國功夫茶」桃園新光影城店，推出獨家限定「海底寶寶餐」，企鵝甜甜包、海洋冰沙超好拍。（圖／業者提供）

▲海底寶寶餐當中的「企鵝甜甜包」，特別印上企鵝圖樣超級呆萌療癒。（圖／業者提供）

頂呱呱X美國功夫茶桃園新光影城店
地址：桃園市大園區春德路107號一樓
電話：03-287-5456

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