烏日貨車煞不住「推土機式狂鏟5傷」恐怖畫面曝！　騎士驚恐躺摔引擎蓋

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市烏日區五光路7日下午5時許發生嚴重車禍，一輛大型貨車疑似煞車失靈，高速追撞前方停等紅燈的自小客、機車騎士，釀成5人受傷，其中最嚴重的傷者左腳踝開放性骨折，事後均送往醫院治療。

▲大貨車疑似煞車失靈高速追撞前車。（圖／民眾提供）

行車紀錄器畫面拍下，當時大貨車沿著五光路行駛，接近路口時仍未減速，還將車頭微向右傾開往外側路肩，接著筆直撞上前方停等紅燈的自小客車、機車騎士，還以「推土機式」一路向前狂鏟；遭撞的騎士反應不及整個人瞬間仰躺後摔在小客車的引擎蓋上，隨著強大的撞擊力道被向前推進，霎時整個路口像是打保齡球般亂成一團，大貨車肇事後還衝過路口，嚇得對向的藍色貨車急忙調頭閃避。

▲遭撞騎士向後仰躺、重摔在引擎蓋上。（圖／民眾提供）

烏日警方指出，7日下午5時29分接獲通報，趕抵現場後發現共有3男2女受傷，5名傷者均為機車騎士，其中傷勢最重者左腳踝開放性骨折，其餘傷者則分別有肢體疼痛、脊椎痛、擦挫傷等傷勢；而遭撞的自小客車尾也潰縮爛毀，足見當下撞擊力道相當強大。

警方表示，肇事的貨車司機為年約50歲的陳姓男子，經測後確認沒有飲酒，整起事故肇因疑似煞車失靈肇禍，才會失控追撞前方自小客、以及5部機車，但確切事故原因為何，仍待調查釐清。

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▼事故現場凌亂，一片狼藉。（圖／記者鄧木卿翻攝）